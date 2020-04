El sector de la hostelería piensa en el día después tras este dramático parón

"O primeiro é preservar a saúde e máis a vida. Logo vén o resto", comenta el presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de Lugo (Aphl), Cheché Real (en la imagen).

"O sector afronta unha situación moi difícil. Como se poden cobrar os dereitos de autor se non se emite?", pregunta como ejemplo. "Os locais están pechados e non pode haber algúns cobros". No piden que se pospongan los pagos: "Que se eliminen", dice.

La hostelería pone sobre la mesa las cuotas de autónomos, los aforos del día después, los empleos y los alquileres. "Hai quen subsiste cos alugueres pero os grandes arrendadores non deberían cobrar", añade Real. "Haberá moita demanda de fondos Ico, e irán despacio, pero é o camiño".

Real destaca la importancia de aunar solicitudes y reivindicaciones desde plataformas como la Confederación Empresarial de Hostelería de España, que "agrupa e representa ao colectivo hostaleiro do Estado", o la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). En la vuelta escalonada, la reapertura implicará que "hai que crear un clima de confianza nos nosos establecementos, que son os máis preparados do sector. A asepsia sempre foi parte da hostalería lucense e teremos que garantila aínda máis".

Muchos hosteleros dan ya por perdido el actual ejercicio y, aunque todavía se debate si celebrar o no el Arde Lucus, o el Resurrection Fest en Viveiro, Real insiste en que "seguramente —sendo realistas— o ano 2020 está perdido". Salir a la calle, recuperar la confianza y que el público comience a entrar en los establecimientos de hostelería será un proceso gradual. "Hai que pensar que o ano 2021 está aí ao carón, e o Xacobeo ten unha dimensión tremenda", afirma.

Real considera que la recuperación dependerá "da nosa responsabilidade, do noso comportamento e da nosa solidariedade. Haberá quen despois desto non se poderá permitir ningún luxo, perosempre que poidamos saír e facer algún gasto, deberiamos facelo entre nós. Tamén na hostalería".

Un antes y un después

"Moita hostalería vai quedar polo camiño. Haberá un antes e un despois de todo esto", explica Suso Díaz (en la imagen), gerente de la cervecería Cook. Como otros empresarios, espera que se levanten las restricciones que afectan a la actividad hostelera. «Aparentemente imos para largo —explica—. Todo depende de que haxa unha cura».

El local que Díaz gestiona en la Praza de Augas Férrreas está concebido para acoger un volumen de personas muy elevado, principalmente el fin de semana. "Se hai que reducir o aforo, como mantemos os empregos", pregunta.

Recientemente, Díaz pagó las nóminas y la seguridad social de los trabajadores —una cantidad elevada— y como otros empresarios se pregunta cuánto podrán aguantar así. "Se ingresamos podemos facer fronte aos gastos pero se estamos pechados rompe a cadea, non?". A mayores de gastos fijos hay otras inversiones. Se pregunta si facturará "para ter 23 empregados e manter a empresa?".

Antes del estado de alarma Suso Díaz adquirió varias máquinas de ozono para la desinfección del local y más de 40 litros de gel para uso de los clientes. Como el local lleva casi un mes cerrado —y lo que queda—, optó por ceder el gel a la Policía e instaló un dosificador para los vecinos del edificio.

"Vai pasar tempo antes de estar nos locais apiñados coma antes. A non ser que mañá saia unha vacina ou unha cura para o virus. Mentres haxa risco de infeccións e de morte para os grupos de risco, debemos priorizar, ser responsables e cumprir as medidas de seguridade. Temos que protexer aos nosos maiores, aos nosos pais, aos nosos avós, e tamén a nós".

Rescate a los autónomos

Javier Vizcaíno (en la imagen) regenta la cervecería Jamonería Ceres desde elaño pasado. Es un autónomo que abrió "con toda a ilusión", explica. Ahora tiene que hacer frente a los gastos fijos de la empresa sin los ingresos de una actividad económica que todavía no sabe cuándo y se podrá reiniciar.

"O Estado debería facerse cargo dos gastos —polo menos— da seguridade social, alugueiros, luz e auga», explica este joven. "Cando se rescatou aos bancos a sociedade foi quen se fixo cargo. Agora a quen hai que rescatar é aos autónomos, á hostalería", añade.

Vizcaíno considera que se debe garantizar la inmediatez en el pago de las ayudas a autónomos a través de los diferentes mecanismos que pongan en marcha tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas y el Estado, sin enredos burocráticos y de forma efectiva. "Mentres poida manterei o negocio aberto, pero se chego ao punto de non ter de donde quitar tería que pechar. O que non faltan son ganas de que esto termine, poder volver ao traballo e ver aos nosos clientes", concluye.

Soluciones para evitar quiebras

El sector hostelero considera que la flexibilización de los Ertes y las medidas destinadas a garantizar la liquidez de las empresas ayudarán, si bien la Apehl insta a eliminar la supeditación de la exención de cuotas a la salvaguarda del empleo y permitir que las plantillas se reincorporen de modo progresivo, en paralelo a la recuperación del consumo.

Ibi e impuestos

Además de la suspensión de la cotización de los autónomos, se pide suspender cualquier obligación de pago de los establecimientos hosteleros a las administraciones, desde el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Ibi) a tributos municipales como los de las terrazas. Sus reivindicaciones las dirigen al Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, en función de las competencia directas.

Tasas

Piden la supresión de todas las tasas e impuestos en todos los suministros de energía, la renegociación de pólizas, una financiación bancaria con mayor flexibilidad y sin requisitos adicionales, y la suspensión de las obligaciones económicas con los arrendadores