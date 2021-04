Rocolugo, el irresistible hechizo de la escalada con seguridad

L A ESCALADA es una actividad deportiva tanto indoor como outdoor, actividades que no sólo no se excluyen sino que se complementan. Es un deporte con una increíble inercia de crecimiento actual, en número de deportistas e instalaciones. Y sus muchas potencialidades no sólo ayudan a mejorar el nivel deportivo, sino que inciden positivamente en todos los aspectos de la vida.

Con buena formación, unas instalaciones seguras y moderno equipamiento, es un deporte seguro donde disfrutar a partir de los cuatro años, cada uno en su propio nivel de confort y habilidad. Los beneficios de la práctica de la escalada son tanto físicos, sociales, como de mejora de la personalidad.

A nivel físico se potencian la flexibilidad, la potencia muscular, el sistema cardiovascular, la baja carga de trabajo aérobica, los dedos y las manos, hombros y brazos, el trabajo del centro de gravedad corporal, el equilibrio, la coordinación del cuerpo, la respiración, el trabajo de pies… Y es perfecto para combinar con otros deportes aérobicos.

A nivel de la personalidad se trabaja profundamente la mejora en la toma de decisiones, la visualización, la solución de los diversos problemas encontrados, el trabajo por un objetivo concreto, la concentración plena, la determinación, la autoconfianza, el trabajo antiestrés, la satisfacción por conseguir los objetivos mediante esfuerzo, las habilidades motoras… Y la lista puede continuar. Los niños aprenden a trepar antes que a andar. Es un acto existente en nuestro instinto que de forma natural nos empuja hacia arriba. Solo hay que dirigir con seguridad ese instinto.

Y aunque el ejercicio de la escalada es individual, nunca estarás solo. Bien con amigos, familia, con colegas de trabajo, etc. Se comparte todo, y la relación especial con el compañero de escalada fortalece los vínculos. En Rocolugo encontrarás nuevos amigos y compañeros de aventuras y los más avanzados te acompañarán y te ayudarán. Se potencia el trabajo en equipo, la amistad, la comunicación, las habilidades para aprender conceptos, la confianza en los otros, la construcción del carácter… Pocos deportes ofrecen tantos beneficios. Y, además, es divertido. Hay muchas razones para probarlo y practicarlo en Rocolugo.

ROCOLUGO