Schrödinger vive en el centro

Como en la conocida paradoja propuesta por el físico Erwin Schrödinger, en la que un gato encerrado en una caja con veneno puede estar vivo y muerto a la vez, las obras de peatonalización del caso histórico no solo pueden estarse haciendo bien y mal a la vez, sino que incluso si se encierra a gobierno y oposición en un salón de plenos pueden estar de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo.

La versión lucense de la famosa paradoja pudo exponerse este lunes en el pleno extraordinario convocado a petición del PP para presentar una propuesta para mejorar la gestión de las obras en el centro y minimizar los perjuicios para vecinos y negocios. Los concejales se citaron a las ocho de la mañana como quien se cita en la tapia de un convento al amanecer para un duelo de honor.

La propuesta popular incluía que se diera "información transparente" sobre las modificaciones de los proyectos, los ajustes de tráfico, la reparación de los daños producidos en las infraestructuras, compensaciones para los comerciantes y crear una mesa de coordinación con los vecinos. La iniciativa fue finalmente rechazada con los votos en contra del bipartito y el voto de calidad de la alcaldesa, pero a la vez fue de algún modo aprobada: según explicaron tanto Lara Méndez como Paula Alvarellos, todo lo que reclamaba el PP ya se estaba haciendo, en coordinación con los técnicos municipales, las empresas y los representantes vecinales.

Hasta tal punto todo fue aceptado y rechazado a la vez, que el propio PP afirmó que "dende que se rexistrou a iniciativa, con data de 7 de novembro, o goberno local reaccionou intensificando contactos coa veciñanza, enviando axentes da Policía para mellorar o tráfico na zona centro ou desbloqueando as liñas de autobuses para os centros educativos do recinto amurallado". Ante ello, pese al resultado de la votación, los populares desearon que "as explicacións e os razoamentos da exposición desta proposición lles fagan reflexionar e rectificar".

Pendientes de las reflexiones y al margen de las paradojas, el Concello sí informó sobre la previsión de las obras para la próximas semanas.

Obra 1 (Bispo Odoario y Praza de Ferrol)

Continuar por la calle Montevideo desde Ramón y Cajal hacia Rúa Nova una vez que esté hormigonado el trozo que falta delante del hospital Quirónsalud Lugo y que se pueda permitir el paso de vehículos por encima para dar acceso al hospital, al IES Xoán Montes y al aparcamiento de Vía Romana desde Bispo Odoario.

A la vez, los trabajos se continuarán con el relleno y canalizaciones de las calles Quiroga Ballesteros y Amor Meilán, así como las excavaciones, canalizaciones y relleno de la calle Ramón y Cajal, que está previsto realizar en dos mitades.

Obra 2 (Praza de Ferrol)

Se continuará con el hormigonado en el carril de San Fernando en el que se está trabajando, para posteriormente poder pavimentar. En principio, salvo que resulte imprescindible o altamente conveniente por surgir algún condicionante durante la ejecución, no se prevé cortar la puerta de San Fernando para dar salida al tráfico de vehículos.

Una vez finalizada la colocación de pavimento en la Praza de Ferrol (zona delante de Caixabank y entrada-salida del aparcamiento municipal), se podrá desviar el tráfico por esta zona recientemente ejecutada para salir por San Fernando y poder así cerrar al tráfico en la zona comprendida entre el cuartel de San Fernando y la iglesia de San Froilán, con el fin de poder realizar las demoliciones que faltan en esa zona, acometer servicios y pavimentar.

Se prevé abrir la Porta Falsa, de tráfico peatonal, en los próximos días, una vez que se retire el bypass de agua que se puso de manera provisional.

Obra 3 (Praza de Santo Domingo y Rúa do Teatro)

Se comenzó con el carril de subida de Rúa do Teatro (fase 1), pero fue necesario resolver ciertas cuestiones como la aparición de unos restos arqueológicos en la zona superior de la calle, el redimensionamiento de la cimentación de las farolas, la conexión de algunas acometidas y la confirmación del trazado de algunas canalizaciones de compañías privadas, debido a las limitaciones existentes por las cuotas de los diferentes servicios y el reducido espacio de trabajo.

Para poder avanzar mientras se resolvían estas cuestiones, la empresa constructora propuso al Ayuntamiento y a la dirección de obra comenzar a demoler en una zona correspondiente a la fase 3, por delante del restaurante Goiko y de Calzedonia, lo que fue aceptado y está en estos momentos en ejecución (demolición realizada y canalizaciones en marcha).

Igualmente el contratista propuso al Ayuntamiento la posibilidad de comenzar, de forma complementaria y en paralelo a los tajos abiertos, realizar la demolición y canalizaciones en un carril y acera del tramo comprendido entre Armanyá y Raíña, dejando un carril de paso. El Ayuntamiento está elaborando el plan de tráfico correspondiente.

Cambios en Santo Domingo

El proyecto contempla la realización de un estudio estructural del forjado del aparcamiento existente en Santo Domingo para determinar la capacidad portante del mismo, con el objetivo de verificar si puede soportar la circulación de vehículos prevista. El calculista informó de que el estudio preliminar no es concluyente y fue necesario realizar una nueva toma de muestras recientemente, por lo que se está a la espera de recibir el estudio determinante.

Del resultado de este estudio depende que se acepten algunas de la propuestas realizadas por los vecinos, como la modificación de carriles.