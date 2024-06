Giulio Mercati Torrebruno, organista: La Scalla o la televisión

→ Hace más de veinte años que conoció → Giulio Mercati Torrebruno nació en una familia de músicos. Su abuelo le enseñó solfeo y piano, y fue decisivo para que se inclinase por ser organista de modo profesional→ Hace más de veinte años que conoció Lugo a través de su mujer, Lidia. Se compró una casa. Regresa cada dos meses a la ciudad, en la que desarrolla actividad musical

Desde que hai memoria de sus antepasados, en el siglo XIX, hay instrumentos. Eran profesionales. Giulio Mercati Torrebruno empieza a citar nombres. Algunos nos resultan desconocidos porque fueron directores de orquesta o percusionistas de la Filarmónica della Scalla de Milán durante treinta años.

El italiano Rocco Torrebruno era primo de su abuelo. Trabajaba en un banco. Lo escucharon cantar y fue contratado para el Moulin Rouge de París. Llegó a España en los años 60. Presentó el concierto de los Beatles en Madrid de 1965. Su voz era única, pero optó por los programas infantiles en Televisión Española. Otro familiar suyo, Mauricio Fabrizio, tiene un récord de compositor de temas premiados en el Festival de San Remo. Escogieron la dolce vita.

Giulio Mercati Torrebruno (Saronno, Italia, 1971) bromea diciendo que el optó por "el poco dinero". Es organista profesional. Tiene una foto en blanco y negro. Es muy pequeño. Se asoma al piano de su abuelo Lamberto. Intenta acomodar sus dedos sobre las teclas. Las mira fijamente.

Recuerda a su abuelo Lamberto Torrebruno como alguien muy elegante. "Aún después de jubilarse, se vestía de traje y corbata. En su casa sonaba música todo el día. Tenía una colección inmensa de vinilos de música clásica". Él le enseñó solfeo y la técnica de tocar el piano y a su hermano, la del saxo. "Entre los discos de abuelo había muchos de órgano". "Me pasé al órgano por su influencia y por la forma de tocarlo, que es atlética y física".

Ensaya todos los días unas siete horas. Además de la mayor fuerza para pulsar con los dedos, ese instrumento exige imaginación. El música presiona las teclas y esa nota tarda un par de segundos en sonar.

Se alegra de cambiar del piano al órgano. Los festivales reclaman pianistas brillantes, atractivos y jóvenes. "A los 30 años ya están fuera porque llegan otros más jóvenes, mientras que un organista puede vivir de su instrumento como siempre ha sido".

Hace unos veinte años fue contratado por una iglesia de Lugano, en Suiza, como organista oficial. Además de su instrumento, se ocupa del coro y de escribir obras para las ceremonias. Resulta curioso. "La liturgia ha cambiado, ahora es más corta por lo que no encuentro obras de un tiempo concreto". Si el párroco necesita que suene música durante un minuto y siete segundos "no vas a encontrar una obra de esa duración concreta".

Su salario suizo, los conciertos que da como solista y las clases de historia de la música en la Facultad de Teleología de Saronno le permiten financiarse actividades "gratis et amore Dei porque puedo y me gusta" como las que desarrolla en su localidad natal y en Lugo. Llegó a la ciudad hace algo más de dos décadas. Ahora tiene una casa, a la que vuelve cada dos meses.

Giulio tiene interés por la justicia y por su contrario, el azar. Le viene de su carrera de Filosofía. Aplica la justicia en el fútbol. "Soy de la Juventus porque mi padre era de la Juventus, era presidente de un club de juventistas". "No me gusta el fútbol de la televisión porque el Manchester City puede gastar el dinero que quiera; pero el Borussia Dortmund, no".

Así que no lo ve en televisión, sino que lo juega con los hijos de sus amigos músicos o de profesores universitarios "porque ellos tienen veinte años". "En el fútbol el débil puede ganar al fuerte porque es inteligencia, química entre jugadores, motivación. El fútbol es imprevisible". A diferencia de la musica.