El Sindicato de Enfermería y Fisioterapia, Satse en Lugo advierte y denuncia sobre la situación en la que se encuentra el servicio de rehabilitación del Hula, en el que su piscina permanece cerrada desde el inicio de la pandemia. Teniendo en cuenta que la propia OMS decretó el pasado 5 de mayo el fin de la pandemia, considera el sindicato que ya es hora de que esta infraestructura también retome su actividad, que tantos beneficios aporta a los pacientes del servicio de rehabilitación del Hula.

Desde Satse recuerdan que la piscina del servicio de rehabilitación es un recurso terapéutico de gran utilidad para la labor de los profesionales de fisioterapia, ya que permite que se reduzca el peso del cuerpo del paciente, facilitando su movilidad, y con ello la posibilidad de realizar ejercicios que no serían posibles en una camilla. Todo esto sumado a las características físicas del agua permiten la recuperación de multitud de patologías de espalda y miembros inferiores. Pero no sólo la piscina se ha visto afectada, puesto que la zona de hidroterapia también dispone de chorros, baños de contraste y baños de remolino. Sin embargo, los pacientes del Hula no se están beneficiando de este recurso.

Estas instalaciones y recursos con los que cuenta el Hula fueron cerrados por razones sanitarias dadas por la pandemia del covid-19, hace tres años, en 2020 y desde entonces no se ha vuelto a utilizar, privando, tal y como denuncia Satse, de este modo a pacientes y profesionales de un espacio en el que se pueden realizar terapias que son imposibles fuera del medio acuático y que mejorarían la atención que se presta a los pacientes de este servicio.

"Desde Satse exigimos que se proceda a la apertura de la piscina cuanto antes para que se pueda aprovechar el completo potencial del servicio de Rehabilitación y se devuelva a pacientes y profesionales el recurso que se les ha estado negando", concluyen.