La Sareb solo tiene en Lugo tres inmuebles disponibles

Baile de cifras en torno al número de viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que pueden destinarse a alquiler social en Galicia. Mientras el Gobierno situó en 1.285 los pisos del llamado banco malo que el Gobierno autonómico y los concellos pueden comprarle para después arrendar, la Xunta limita a 42 los inmuebles en condiciones de ser adquiridos en la comunidad. Indica que son datos que le remitió la propia Sareb tras las consultas que le lanzó el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). De ese reducido parque, solo tres inmuebles están ubicados en la provincia de Lugo: dos en Sarria y una en Mondoñedo.

Son municipios que apenas concentran el 1% de la demanda de pisos protegidos en Galicia. En el primero hay 139 solicitantes y en el segundo, 41, según las cifras facilitadas por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Los 39 inmuebles restantes se reparten entre siete concellos de las otras tres provincias. Hay 17 en Mugardos, 16 en Silleda, dos en Barro y uno en Ortiguera, Porto do Son, Ourense y O Porriño. Los nueve ayuntamientos suman 823 demandantes de pisos protegidos, lo que supone apenas el 6,8% de las solicitudes de toda Galicia.

Con ese telón de fondo, el departamento que pilota Ángeles Vázquez concluye que, "en principio, non parecen as opcións que máis se adecúen ás necesidades residenciais dos galegos". Y más, añade, "tendo en conta que esas operacións (tanto a compra como a posible cesión de inmobles ás comunidades) non serán gratuítas".

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló además que habrá que ver el "estado" en el que se encuentran esas viviendas, sus condiciones de habitabilidad, si "realmente están dispoñibles" o requieren reformas. Preguntado por la disparidad de datos, incidió en que los que maneja la Administración autonómica proceden de la propia Sareb, que se los trasladó hace "escasos días".

En base a las viviendas que el Gobierno dice que tiene la Sareb en cada municipio español -en Galicia serían 1.830, algunas de las cuales ya estarían ocupadas y por eso cifra en 1.285 las disponibles para alquiler social-, Idealista ha realizado un análisis que indica que el 97% de los inmuebles están ubicados en concellos de baja o muy baja demanda de arrendamiento. Para este estudio, el portal inmobiliario ha cruzado las viviendas en cada municipio con la tasa de demanda relativa registrada por Idealista en esas zonas en el primer trimestre.

El peso de la vivienda social en España es muy bajo. Apenas el 3% del parque inmobiliario se destina a esa modalidad, una ratio que contrasta con el 30% de Países Bajos o el 24% de Austria. El Gobierno central se ha marcado el objetivo de situarla en el 20%, pero para ellos reconoce que harán falta unos 20 años. En las últimas tres décadas se ha desplomado.