Sardiña con nicho en el cuartel

La asociación Pepe Barreiro celebraba ayer su vigésimo aniversario, para lo que no dudó en vestir sus mejores galas: luto riguroso para el Enterro da Sardiña, un acto que en Lugo lleva desde hace dos décadas el irreverente sello de este grupo de obispos deslenguados, clérigos pecadores, lloronas guasonas y viudas de mejor vida.

El cortejo fúnebre del Entroido partió del Círculo y del templete de la Praza Maior para recorrer las calles del casco viejo con su monserga de ferretes en la que no quedó títere con cabeza, con especial ensañamiento en los temas de la actualidad local. Y entre todos ellos, como no podía ser de otro modo, brilló el del cuartel de San Fernando, para el que esta particular santa compaña solo le faltó pedir un nicho para enterrar la Sardiña: «No cuartel de San Fernando/ Non queremos parador,/ queremos un grande museo/ na honra do emperador. Unha cortiña de fume/ no cuartel queren botar/ para non facer nadiña/ e volvernos a engañar».

También se hicieron públicos los premios del concurso de ferretes, que fueron para O Meco, O Ferreteiro do Entroido, Vichelocrego, Pópulus Te Domus y Buratín de Buratai.