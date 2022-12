"El tratamiento se aplica para frenar la caída de pelo"

¿En qué consiste el tratamiento de la crioterapia capilar que hacen ustedes?

Es un tratamiento que se aplica para resolver casos de dermatitis, seborrea, descamación y pérdida de pelo.

¿Se hace de una sola vez o son varias sesiones?

Son varias sesiones. Suele ser una semanal. Se nota mucho. El pelo se hidrata y se purifica, quedando revitalizado. Además, higieniza, nutre y estimula también el folículo capilar.

¿Desde cuándo lo están aplicando en la peluquería?

Empezamos con este tratamiento en mayo en la peluquería de la Avenida da Coruña y ahora tenemos otro centro, en Antón Fraguas, dedicado solo a este tratamiento y que lleva abierto desde octubre.

¿Cuánto cuesta cada sesión de crioterapia?

Sale por 67 euros.

Aparte de la crioterapia, ¿aplican también algún otro tratamiento capilar?

Tenemos otro tratamiento con bótox, que es reparador y rellena la cutícula del cabello para que esté fuerte.

¿También son varias sesiones las que se hacen?

No, es una. Se hace en una hora y se nota al momento. Cuesta 29 euros y con el peinado, 35.

Sara Negro Estilistas, una solución integral para recuper el cabello y la salud capilar

La crioterapia capilar aprovecha los beneficios del frío para combatir alteraciones del cuero cabelludo tales como la pérdida de cabello, dermatitis, seborrea, caspa y descamación.

Este tratamiento libera, activa y estimula células madre, favoreciendo la construcción, regeneración y reparación de tejido nuevo capilar. Por ello es la alternativa definitiva, natural y no invasiva a otras terapias con células madre.

Beneficios

Entre los beneficios que ofrece la aplicación de la crioterapia capilar destacan:

Una hidratación activa

La purificación del cabello

Mayor equilibrio del PH

Estimulación de células madre

Revitalización del cabello

Activación sanguínea

Tonificación capilar

Aumento del brillo y suavidad del cabello

Funcionamiento

El innovador tratamiento que ofrecen en Sara Negro Estilistas cumple la triple función de higienizar, nutrir y estimular.

El tratamiento cumple la triple función de higienizar, nutrir y estimular

Así, a través del proceso de higienización se elimina la placa residual del cuero cabelludo, se regulariza el PH del mismo y se crea un a barrera de protección.

La higienización es una terapia hipotérmica que prepara y oxigena el cuero cabelludo para una serie de pasos. El primero de ellos es el proceso de nutrición, que consiste en nutrir e hidratar aplicando un vial que contiene vitaminas, proteínas, aminoácidos y células madre.

A continuación se inicia el proceso de estimulación por frio, mediante la utilización de un manípulo, estable durante 15 minutos a 1 grado centígrado, consiguiéndose que la sangre suba inmediatamente y entre en el folículo realizando un plasma rico en plaquetas (PRP) natural, que como consecuencia, extrae todos los residuos por la veniola.

Con el vial aplicado anteriormente, conseguimos activar nuestras propias células, ya que está compuesto por sus mismas enzimas, generando así un principio de homotermia, ya que se usan depósitos de grasa almacenados en la hipodermis como fuente de energía y las células madre se recuperan y migran por el torrente sanguíneo hasta el folículo para así regenerarlo.

¿Por qué se generan en el cuero cabelludo problemas como la caída, la caspa o la grasa?

Tenemos glándulas sudoríparas que desembocan dentro del folículo, intoxicándolo y produciendo foliculitis. Inflamando el cuello del folículo y favoreciendo la "no sujeción" del cabello, la introducción de bacterias en el folículo y el daño del PH.

¿El folículo se muere?

No, el folículo no muere. Simplemente se atrofia, entrando así en letargo. Por lo que deja de ser funcional.

¿Por qué crioterapia y no otros tratamientos que existen en el mercado?

La crioterapia constituye la mejor opción, porque es un tratamiento completamente natural, no invasivo y sin contraindicaciones.

Es totalmente natural y no invasivo, sin ningún tipo de contraindicación para la salud

Sin entrar en mucho detalle, existen tratamientos a la venta en el mercado que lo que hacen es anclar el cabello al folículo para que no se desprenda, por lo que mientras la persona lo use no va a menos, pero en el momento en que deja de usarlo es cuando se produce la pérdida de cabello.

Otros tratamientos que se utilizan, como las máquinas de electroestimulación por corrientes, producen daños a medio y largo plazo en el sistema nervioso. Sin embargo, en Sara Negro Estilistas se sustituyen esas corrientes eléctricas por frío, que, al contrario de estimular, relaja. Asimismo, otros métodos como la mesoterapia, los PRP, o aquellos que utilizan grasa corporal, etc, al ser todos ellos tratamientos inyectables como mínimo son dolorosos.

Ahora cualquiera de ellos se están realizando en el salón de peluquería y estética Sara Negro Estilistas, en la Avenida da Coruña, 150, de forma natural y a través de la novedosa crioterapia capilar.