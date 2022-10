Sara Álvarez: "Saco unha foto no Ratón Vacilón"

Non se atreve a poñerlle un prezo á ración de polbo á feira no San Froilán. Pensa en dúas cousas: o traballo que dá a montaxe das casetas e tamén o imprescindible que é un bo prato de polbo para facer as festas. Son dúas razóns de peso, desde logo.

Sara Álvarez gusta, polo demais, de subirse todos os anos no Ratón Vacilón e retratarse cunha amiga alá enriba. Goza das barracas e non perdoa unha volta, ou dúas, ou quizais tres, polo feiral. A poder ser, no medio de toda a xente, para ver o ambiente. Pero non todo son barracas e polbo. Outra atracción para ela das festas do San Froilán son os postos de artesanía, onde adoita mercar carteiras. Quizais, por iso, bote en falta tamén os artigos que traían os senegaleses.

Canto estaría disposta a pagar por unha ración de polbo nas casetas de San Froilán?

Non sei, é moito o traballo que hai detrás. E tamén penso que é unha cousa imprescindible destas festas do San Froilán.

Cal é a fórmula máxica para que esta festa se distinga doutras?

A súa tradición. Especialmente, as casetas de polbo e as barracas do recinto feiral.

Hai algo que nunca se perda en cada edición das festas?

O paseo por todo o recinto feiral. Gústame ir por alí vendo todas as atraccións e tamén os postos con cousas para comprar, o mercadiño que se monta.

Cal é o seu nivel de gasto nas festas de San Froilán?

Non o contabilizo, pero neses días convírtome nesa nena que era hai xa moitos anos.

Churros ou castañas?

Churros.

Que San Froilán prefire: o das multitudes do Domingo das Mozas ou o máis tranquilo do resto dos días de semana?

O Domingo das Mozas, sen dúbida algunha. Gústanme, particularmente, o ambiente que hai e a xente.

Cal é o cachifallo que todos os anos compra nos mercadiños do San Froilán?

Algunha carteira ou tarxeteiro. Sempre compro algo diso.

Bota de menos os senegaleses?

Boto de menos todo o mercadiño que se poñía antes arredor de todo o parque Rosalía de Castro.

Pensa que se liga moito nas festas de San Froilán?

Non o sei moi ben! [Risas].

Se tivese que resumir as festas nunha palabra, cal se lle ocorrería?

Tradición. Esa é a palabra.

Cal é ese segredo inconfesable relacionado coas festas que nunca lle contou a ninguén?

Sempre me saco unha foto no Ratón Vacilón cunha amiga miña.

Cantas veces na súa vida vestiría o traxe tradicional?

Acórdome que, cando era pequena, facía baile tradicional no colexio e bailabamos co traxe. Agora xa hai moitos anos que deixei de poñer o traxe.

De ter que escoller unha prenda do traxe tradicional galego, cal elixiría e por que?

A verdade é que non o sei.