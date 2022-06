El Sanxillao arrasa en Italia

Sabía cocinar pero sus trabajos en hostelería siempre habían sido como camarera tanto detrás de la barra como sirviendo mesas en el comedor. Hace cosa de un año decidió dar un paso más en su vida. De paso que su hijo se matriculaba en primero de Eso en el instituto Sanxillao, ella vio la oportunidad de formarse en algo que le gustaba y decidió también inscribirse, en el mismo centro, para cursar estudios de FP. En este caso, serían los del ciclo medio de Cocina y Gastronomía.

Así fue cómo Andrea Patiño Grajales comenzó la aventura de retomar las clases con 38 años. Una aventura que acaba de ser recoompensada con un premio en el extranjero. Se trata del concurso gastronómico CombiGuru Challenge, organizado en Venecia por la marca de hornos Unox entre distintas escuelas de hostelería asentadas en España —entre ellas, siete gallegas—, donde ella se llevó el primer premio. "No contaba con ganar, por supuesto. La verdad es que ya me sentía satisfecha por haber ido pues antes hubo un proceso de selección en el que fui admitida. Así que, en realidad, me sentía premiada solo por estar allí en Venecia y poder participar en el concurso", cuenta Andrea.

Esta alumna del IES Sanxillao acaba de llegar a Lugo con el primer premio gastronómico que consigue el instituto fuera de España dotado con un horno, que se instalará en la Escuela de Hostelería, y un maletín de cuchillos con el que se quedará Andrea.

Al estilo del programa Master Chef, los veintidós concursantes tuvieron que arreglárselas para preparar un plato salado y un postre con dos ingredientes sorpresa que les diría la organización en el propio evento. En su caso, fueron alcaparras, para el plato principal, y manzana, para el postre.

Andrea —como otros concursantes— llevaba dos recetas comodín preparadas con las que poder improvisar e incorporar ingredientes sorpresa. Se trataba de un canalón de pollo y de un volcán de chocolate. "Eso lo hicimos todos luego, en el concurso, adaptamos estas recetas a los ingredientes que nos propusieron. Para el canalón, además de las alcaparras, teníamos que utilizar pollo, patata, espinacas y queso. Entonces, lo que hice fue un falso canalón con una cobertura de patata y un gratinado de queso. Y, para el postre, teníamos la manzana. Por lo tanto, hice el volcán de chocolate que llevaba en su interior un ganache de manzana", explica.

Para hacer los dos platos, los concursantes disponían de dos horas. El último minuto ya no contaba para presentar las preparaciones. Andrea fue muy justa de tiempo. Se quedó en el penúltimo minuto y consiguió acceder al concurso. "Anduve muy justa, pero pude hacerlo. Había mucho nivel y mucha competencia. No era fácil, pero lo conseguí", dice.

Andrea se deshace en elogios hacia sus profesores —Pedro Coego Galego, de Pastelería, y Carlos González Sanmartín, de Técnicas Culinarias— y también hacia el instituto, donde se encuentra muy a gusto en su nueva etapa vital como estudiante.

"Hay unos profesores increíbles y el contenido del ciclo me parece muy enriquecedor. Este año he aprendido mucho pero todavía estoy en el proceso dado que el ciclo termina el año que viene", comenta Andrea.