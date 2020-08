Santos ve anomalías en la limpieza y dice que la tasa de basura no subirá

El concejal de medio ambiente, Álvaro Santos, reconoce "anomalías" en la limpieza de la ciudad. No niega que haya calles que se pueden ver más sucias o la existencia contenedores que no funcionan desde hace tiempo y recuerda que para todas esas carencias "a solución é o novo contrato".

Éste ya ha sido licitado y se aspira a resolver antes de fin de año. A partir de que se adjudique, el coste de la limpieza para el Ayuntamiento prácticamente se duplicará, pasando de los 7 millones de euros anuales que cuesta ahora a más de 13. Ante ese sustancial incremento, Santos insiste en que "unha cousa é o servizo e outra a taxa" y que ésta no subirá. "A nosa intención é poñelo en marcha sen facer unha suba. Este é un contrato de dez anos, non podo dicir que non vaia subir en dez anos, pero non temos ningunha intención de subila", explica.

La razón de la suciedad se explica, a su juicio, principalmente porque el contrato que rige el servicio en este momento -caducado desde hace cuatro años- se aprobó en el 96, con una sola actualización en 2007, fundamentalmente centrada en la renovación de maquinaria. Es un contrato redactado para otro tipo de ciudad, con otras necesidades, que hace tiempo que se quedó corto.

Además, admite que puede darse cierta desidia llegados a este punto, en el que el servicio se presta con un contrato fuera de fecha y con el nuevo ya licitado. "É certo que a relación que unha administración ten cunha empresa á que se lle acabou o contrato non é a mesma que cando esa relación contractual está vixente", reconoce.

Añade que la situación también afecta a los vecinos, que se relajan a la hora de tomar medidas para garantizar la limpieza. Pone el ejemplo de un contenedor roto y admite que, si bien antes los vecinos llamaban para advertirlo, ahora pueden decidir dejar la bolsa en el exterior. "O problema non é so que a bolsa quede fóra, son os olores, que queden manchas..." recuerda.

Con respecto a las aceras, aclara que, aunque hay dos limpiadoras, "non poden percorrer toda a cidade, son insuficientes".

El incremento de frecuencias, de maquinaria y su completa renovación contribuirá a paliar estos problemas. Para cambiar el parque móvil, la nueva adjudicataria tendrá medio año, aunque desde el momento en el que se haga cargo del servicio tendrá que recoger la basura y limpiar la calle más veces a la semana. El personal se incrementará en, al menos, una treintena de trabajadores.