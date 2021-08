Santos 'milagreiros', pasión y devoción

Cuenta con una larga tradición religiosa y su monumental catedral lo confirma. Entre las paredes de las diferentes iglesias lucenses se esconden retablos de historia, arte y fe. Las representaciones de vírgenes y santos son, para los más devotos, algo más que obras escultóricas; son un salvavidas con el que mantenerse a flote en tiempos tempestuosos.

Las figuras 'milagreiras' están entre las más alabadas por los devotos de la ciudad . Su naturaleza de 'curandeiros' es la que empuja a los feligreses a rogarles a las santidades por cuestiones como la superación de una enfermedad, la estabilización laboral o incluso tener fortuna en el amor.

En este sentido la catedral de Lugo es el principal punto de reunión para los cátolicos que habitan el centro urbano lucense. Bajo el reflejo de sus características cristaleras, locales y visitantes encuentran una gran variedad de altares y capillas dedicadas a virgenes y santos a los que dedicar sus plegarias y oraciones.

Una de las mayores protagonistas del templo es la patrona de Lugo, la Virgen de los Ojos Grandes En el pasado la santísima respondió a otros nombres como Santa María de Lugo o la Virgen de la Victoria aunque el nombre ganador, finalmente, fue otro; aquel que hace referencia a la gran expresividad de su mirada.

La santísima es una figura muy querida por los lucenses, las muestras de veneración a la virgen son tan variadas como los nombres que se le otorgan. Los más tradicionales rodean el altar de la virgen en la Catedral arrodillados, como símbolo de sumisión y admiración. Otros, a pesar de no inclinarse, llenan el santuario de ofrendas a Nosa Señora dos Ollos Grandes como flores o velas.

Al último grupo pertenece Mari Luz, una ciudadana de 64 años que colabora en las labores de mantenimiento de la Catedral de Lugo. Actualmente, cuida de más de tres altares pero hay uno que ocupa un lugar especial en su corazón, el de Santa Lucía: "Es muy importante para mí, soy María de la Luz por ella. Mi mamá me inculcó los valores cristianos desde muy pequeña y le estoy muy agradecida", recuerda emocionada.

Su devoción no es reciente, esta lucense lleva más de 10 años poniendo todo su esmero y atención en el cuidado del santuario de Santa Lucía. Para Mari Luz la Catedral no es un edificio más, es un "refugio" que "transmite mucho" y que da cobijo a "pilares fundamentales" en su vida como Santa Lucía o Santa Teresa.

Son muchas las calles y negocios de Lugo que deben su nombre al patrón San Froilán. En Praza de Ferrol se encuentra la iglesia homónima al santo, dedicada exclusivamente a su figura. Un sacerdote de la parroquia remarca el sentimentalismo que envuelve a la parroquia. "La devoción del barrio por la figura de San Froilán se manifiesta día a día, es una veneración más popular que la que puede darse en la catedral", comenta el sacerdote.

Los vecinos de la Praza de Ferrol no celebran la fiesta del patrón el recurrente 5 de octubre sino todo el año. "Cada día sobre las 19.25, antes de comenzar la misa, se reza una oración dedicada en exclusiva a San Froilán", detalla.

Con el paso del tiempo este rezo ha pasado a formar parte de la vida y cultura popular del barrio. El clérigo del barrio comenta que gran parte del vecindario cuenta con la estampa del santo Froilán de la parroquia, compuesta por una imagen del santo y una transcripción de su particular oración.

El casco urbano no es el único lugar al que los habitantes de Lugo van a profesar su fe, un ejemplo de ello son los "Tres Lunes de San Nicolás". Para completar este ritual se debe visitar durante tres lunes seguidos un templo que cuente con una imagen del Santo Nicolás para, finalmente, encomendarse a él.

En el caso de la ciudad amurallada existen tres puntos que cumplen tal requisito: la iglesia de A Milagrosa, la de los Franciscanos y la de As Saamasas. Esta última es la opción más elegida por los lucenses ya que "la caminata hasta las afueras de la ciudad supone mayor esfuerzo y suma simbolismo al gesto", comenta Alberte Leiva, párroco de la zona.

Cada comienzo de semana acuden a la iglesia de As Saamasas entre ciento cincuenta y dos cientos vecinos de la capital. Las puertas del pequeño templo abren cada lunes, aunque es recomendable que los feligreses atiendan a su horario antes de iniciar el camino: las jornadas matutinas discurren entre las 10.00 y las 13.00 horas, mientras las de tarde comienzan a las 16.00 y concluyen a las 19.00 horas.

Las restricciones sanitarias disminuyeron notoriamente el aforo de la iglesia de As Saamasas, por lo que es habitual que algunos asistentes no puedan acceder a la misa que se celebra cada lunes a las 18.00 horas.

Mari Carmen peregrina todos los lunes a la iglesia, un hábito que ha mantenido durante las últimas dos décadas. En sus oraciones diarias le ruega al santo por "el bienestar y la salud" de sus familiares y el suyo propio: "Siempre que me he encomendado a él para superar alguna dolencia me ha ayudado", afirma esta vecina de Concepción Arenal.

Tras una operación delicada Mari Carmen estuvo un año sin poder peregrinar a As Saamasas. Sin embargo, esto no impidió que esta lucense estuviese cerca de San Nicolás: "Al principio del postoperatorio no podía salir de casa pero me las apañé para mandar cada lunes unas monedas al santo. Al año siguiente pude volver a la capilla pero tuve que hacer el trayecto en coche porque no podía hacer esfuerzos", explica esta creyente.

Los lunes son, junto con los domingos de comida familiar, su momento preferido de la semana. Desde que se recuperó por completo de su intervención quirúrgica visita todas las semanas al santo "sea sola o acompañada". La meta no es llegar a la iglesia sino completar el agradecido viaje: "Es una experiencia muy bonita, además de fácil. Es normal ver a gente mayor con bastón que acaba la ruta sin problema".

La petición a figuras "milagreiras" por la superación de enfermedades u operaciones no es algo residual. Existe santidades que son reconocidas precisamente por su capacidad de obrar milagros, es el caso de San Roque, conocido como el 'Protector de los enfermos'.

Tal creencia nace en el siglo XIV, después de que el santo abandonase su título noble para cuidar a enfermos contagiados por la peste. Las curaciones que este realizó le otorgaron la fama de "milagrieiro", tal como indica el párroco de la iglesia, Luciano Armas.

La creencia popular de que San Roque es capaz de curar a los enfermos provoca que algunos lucenses acudan a lacapilla del santo para encomendar y rogar al santo por su pronta recuperación. Cada año esta parroquia reparte cientos de estampas y medallas a aquellos creyentes que las solicitan para que su santo les "proteja".

En la jornada de este lunes se celebrará la fecha más importante para la parroquia: la fiesta del santo. La ceremonia estará marcada por el covid pero el sacerdote confía en su buena acogida a pesar de que "la gente sigue teniendo miedo a los espacios cerrados". La ocupación en 2021 será más modesta que años anteriores ya que el aforo está limitado a "cincuenta o sestenta personas" para garantizar la distancia de seguridad entre los asistentes.

La de San Roque no es la única celebración que se ha visto mermada por la situación sanitaria y un ejemplo de ello se encuentra en O Veral, donde se venera a San Matías. "Antes del virus cada 14 de mayo la capilla se llenaba de vecinos y peregrinos que venían incluso desde el centro de Lugo para celebrar la eucaristía", explica José Benito, párroco de la iglesia de San Matías.

Con todo, O Veral cuenta con métodos muy imaginativos para rendir culto al santo sin necesidad de hacinarse en el templo. Es habitual que vecinos y visitantes de la zona recojan agua de la fuente construida en honor al santo.

La fuente, con forma de sepultura, levanta pasión entre algunos fieles hasta al punto que estos recogen su agua al pensar que esta es "milagrosa"; algo que su párroco rechaza rotundamente.

En Lugo se venera a cientos de santidades pero cada practicante tiene una motivación propia y personal. La pasión y entrega a las figuras sagradas es algo "inexplicable" y muy "intenso", comentan algunos devotos lucenses.

Catedral: Altar a Santa Lucía



Santa Lucía genera devoción entre muchos creyentes, especialmente los que padecen problemas de vista. Es habitual que aquellos con ceguera se encomienden a esta figura con la esperanza de sanar sus dolencias pero también hay devotos que la veneran por cuestiones ajenas a la enfermedad.

As Saamasas: Altar dedicado a San Nicolás



San Nicolás es conocido por ser una figura ‘milagreira’ que concede la curación a los enfermos. Su capilla en As Saamasas es el punto de peregrinación más concurrido en Lugo para completar los ‘Tres Lunes de San Nicolás’, una tradición religiosa que tiene como fin último encomendarse al santo.

O Veral: Capilla del Santo Matías



La capilla de San Matías vive su día de festividad el 14 de mayo, fecha señalada en el calendario para los devotos del santo. La devoción por su figura hace que algunos feligreses recojan agua de la fuente con forma de sepulura que lleva su nombre con el convencimiento de que esta les bendecirá.

Praza de Ferrol: Iglesia de San Froilán



A pesar de que el patrón de Lugo tiene un lugar privilegiado en la catedral, la iglesia de la Plaza de Ferrol es el punto central de adoración a esta figura. Los vecinos del barrio tienen una "devoción más popular", defiende su párroco. Además, la parroquia cuenta con una oración propia dedicada al santo.

Rúa de San Roque: Capìlla de San Roque



Este santo es conocido por ser el ‘protector de los enfermos’. Este título de

santo ‘milagreiro’ provoca que muchos lucenses acudan a la parroquia a

encomendar la curación de sus dolencias a San Roque. Es habitual que sus

fieles soliciten estampas y medallas del santo para que este les "proteja".