Santos insiste y vuelve a llamar "sinvergüenza" a Feijóo

El secretario general del PSdeG en Lugo, Álvaro Santos, declaró este miércoles en rueda de prensa que no tiene ni la más mínima intención de rectificar las declaraciones que hizo hace unos días, cuando le llamó "sinvergüenza" al presidente de la Xunta de Galicia y, de hecho, quiso ratificarse en el calificativo dirigido a Alberto Núñez Feijóo, "lleno de convencimiento".

Santos ha comparecido en rueda de prensa, acompañado por la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el responsable de política municipal, Argelio Fernández Queipo, para hacer una valoración de los presupuestos de la Xunta de Galicia para esta provincia.

El líder socialista aseguró que sigue existiendo en lo que se refiere a la Xunta una "grandísima deuda" con los lucenses, que para nada queda saldada con unos presupuestos que, a su juicio, no aportan "nada nuevo", porque vuelven a comprometer inversiones para proyectos que ya tenían que haber sido ejecutadas hace años.

"No hay absolutamente nada", dijo Santos, por lo que "no solo me ratifico", sino que "hoy trato de demostrar porque el otro día decía, lleno de convencimiento, que hay que ser muy sinvergüenza para presentar estos presupuestos y presumir de ellos".

"Prefiero faltarle al respeto a él -a Núñez Feijóo- que a los vecinos de Lugo, que es lo que él hace y el Partido Popular", zanjó.

De hecho, aseguró que la Xunta de Galicia ha sido incapaz de ejecutar en los años de gobierno del Partido Popular ningún proyecto que no venga de la época del bipartito.