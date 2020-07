Santos asegura que si fuese Caballero dimitiría tras los "pobres" resultados del 12-J

El que fuera secretario provincial del PSdeG-PSOE en Lugo Álvaro Santos aseguró este viernes que si él estuviese en el puesto de Gonzalo Caballero hubiese dimitido tras los "pobres" resultados de las elecciones gallegas del pasado domingo, que considera que "falan por si sós".

Álvaro Santos, que es concejal de Medio ambiente en Lugo y ya no tiene responsabilidad orgánica en el partido, dimitió como secretario provincial a raíz de sus desavenencias con Gonzalo Caballero. Su cargo lo ocupa la parlamentaria electa Patricia Otero.

El edil lucense dijo que no le sorprendió que Caballero no hiciese autocrítica de los resultados, salvo decir que fueron "insatisfactorios". En cambio sí se mostró sorprendido porque la dirección del partido se atribuyese en parte el éxito de los resultados "históricos" de los.comicios generales y municipales del año pasado, y no en cambio de los del 12-J.

En este punto, pidió una profunda reflexión en el seno del partido porque no se benefició electoralmente del descalabro de las mareas y Podemos que le habían restado votos en anteriores citas, y que esta vez fueron a engrosar los resultados del BNG.

Álvaro Santos tampoco entiende que se atribuya en parte los "pobres" resultados socialistas a la pandemia porque entonces considera que se estaría diciendo que la gestión del Gobierno central fue mala o la de la Xunta buena, cuando esos no fueron los mensajes durante la campaña.