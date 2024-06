Lugo acoge este domingo la Ofrenda del Antiguo Reino de Galicia

La catedral de Lugo acoge este domingo un año más la Ofrenda del Antiguo Reino de Galicia al Santísimo, con una ilusión renovada por el objetivo de ser declarado Bien de Interés Cultural. Los actos comenzaron este sábado con la celebración de las solemnes vísperas y la recuperación de otra de las actividades tradicionales de esta cita, la Summa Poética.

Diversos autores participantes recitaron poemas de temática eucarística, amenizados con piezas musicales. Estaba previsto que se celebrase en el claustro de la catedral, pero el tiempo obligó a trasladar el encuentro poético al interior de la basílica, lo que no le restó espiritualidad.

Los actos principales comenzarán este domingo con la recepción de las autoridades de las seis ciudades que , junto con Lugo, formaban el Antiguo Reino: A Coruña, Betanzos, Ourense, Santiago de Compostela, Tui y Mondoñedo. Será precisamente el alcalde de esta última localidad, Manuel Ángel Otero, el encargado de realizar la ofrenda este año; como corresponde, será recibida por el obispo de la diócesis Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, que será también quien presida la eucaristía que comenzará a las 11.00 horas en la catedral.

Como en los últimos años, serán los gaiteiros de Os Xílgaros los encargados de interpretar el himno del Antiguo Reino de Galicia, aunque no será esta la única presencia de la cultura gallega en los actos: danzantes de Oxeito participarán en la procesión de la Ofrenda o Santísimo.

"Dende a Escola Tradi Oxeito", explicó Xabier Iglesias, "queremos poñer colorido na procesión facendo unhas danzas seculares e que son bailadas nas procesións de Galicia. O non existir na documentación do Arquivo do Obispado de Lugo referencias a ningunha danza propia tomamos prestadas algunhas das que se conservan en Galicia e que ensinamos nas aulas da escola".

En la Ofrenda y la procesión también participarán este año representantes de todas las secciones de la Adoración Nocturna de Galicia. Lucirán sus correspondientes pendones.

Estos fieles compartirán una comida y rezarán el rosario a las 17.00 en la catedral, donde harán una ofrenda floral.