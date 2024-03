El Santander ve ilegal el derribo de O Garañón y busca compensación

El juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo acogió este jueves dos juicios por sendas demandas del banco Santander contra el Concello con las que la entidad financiera busca que el derribo de O Garañón sea declarado ilegal. El fin es recuperar dinero puesto en este proyecto urbanístico cuando concedió al promotor la hipoteca para construir.

El Santander es ahora el dueño de la parcela, ya que, como acreedor preferente en el proceso concursal del promotor, se hizo con la propiedad de la finca en una reciente puja pública. Pero, antes de esto, el banco ya había recurrido las órdenes de derribo de los edificios y de la urbanización.

En el juicio celebrado este jueves, el Santander -representado por un letrado del despacho madrileño Pérez Llorca- sostuvo que el Concello no contempló la posibilidad de que los edificios y la urbanización fueran legalizables sino que en el proceso de restitución de la legalidad optó directamente por la demolición.

El Santander llevó como testigos a un técnico y al director de obra de O Garañón y al jefe de Ingeniería del Concello, que, en ese proceso de restauración de la legalidad, emitió varios informes (sobre la urbanización, que era lo que le correspondía, no sobre la edificación) y en alguno no vio problemas en ella. Fue antes -aclaró- de que el Concello dispusiera de un informe pericial en el que quedó contrastado que la obra que se hizo no coincidía con el proyecto aprobado. Y cuando a sus manos no había llegado la sentencia del TSXG de 2017 -y por tanto desconocía sus pormenores, explicó- que anuló el plan general de urbanismo en este lugar. Este había incorporado el proyecto urbanístico aprobado años antes para esta zona. Y el tribunal concluyó que este -que obtuvo licencias municipales después anuladas judicialmente- era inmaterializable en cualquier forma posible. La Consellería de Cultura emitió en su día un informe desfavorable porque el proyecto no armonizaba con los bienes patrimoniales del entorno, como el parque Rosalía de Castro y el antiguo sanatorio García Portela. Y el TSXG concluyó que la edificabilidad asignada a la zona no tendría encaje de ninguna forma posible sin afectar al paisaje y al patrimonio.

La anulación del PXOM en el lugar, con una sentencia además tan rotunda, junto al hecho de que las licencias de obra de la urbanización y de la edificación también fueron anuladas por la Justicia y el promotor no llegó a presentar un proyecto alternativo, fueron parte de los fundamentos del gobierno local para concluir que O Garañón no era legalizable ni total ni parcialmente.

Fue clave también el informe en el que se constató que lo construido no se atuvo a lo autorizado, ya que excedía la altura establecida en el proyecto y parte de un sótano invadía ámbito público, ya que se metía por debajo de una calle y de una zona verde, entre otras discrepancias.

El autor de ese informe (un arquitecto externo al Concello), el ingeniero jefe del Ayuntamiento y una arquitecta municipal también testificaron este jueves y coincidieron en que, por todo lo explicado anteriormente, O Garañón difícilmente era legalizable. En el juicio se recordó, además, la decisión del gobierno local de modificar el PXOM en este lugar para eliminar la edificabilidad y hacer zona verde. Lo hizo tras la sentencia del TSXG que anuló el PXOM en este ámbito.

Pendiente el fallo del TSXG sobre 15,4 millones

El juez que tendrá que decidir sobre las pretensiones del Santander de declarar ilegal la demolición de O Garañón es el mismo que desestimó la reclamación patrimonial del promotor, que pedía 15,4 millones de euros al Concello. El fallo en primera instancia fue recurrido en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que tiene pendiente pronunciarse.

Consecuencias

Una corrección de la sentencia de primera instancia supondría un durísimo golpe para un Concello que ya tiene una situación económica complicada en este momento. Sería también la forma en la que el Santander podría recuperar el dinero que puso en su día en esta urbanización, ya que, aunque se hizo con la propiedad de la parcela, esta se verá devaluada, ya que el Concello tramita su conversión en zona verde.

Estrategia del banco

En ámbitos municipales se asume que el Santander peleará de todas las formas posibles para intentar recuperar dinero. Podría, incluso, recurrir a algunos de los supuestos indemnizatorios que prevé la Lei do Solo cuando se anula la edificabilidad de un terreno.