Sanidade acordó este miércoles, después de la reunión del comité de expertos que asesora a la consellería durante esta pandemia, suavizar las restricciones en A Milagrosa y equipararlas a las que seguirán en vigor en el resto de Lugo. A partir de este jueves, los locales de hostelería del barrio podrán empezar a recibir clientes en el interior, salvo en la barra, y con un aforo máximo del 50 %. Además, todas las terrazas de la ciudad, también las de esa zona, podrán ampliar su ocupación del 50 al 75%.

Alivio entre los hosteleros de A Milagrosa

Los empresarios del más de medio centenar de establecimientos de hostelería que hay en el barrio de A Milagrosa consideran un alivio que las autoridades sanitarias hayan reducido las restricciones y las hayan equiparado al resto del municipio de Lugo.



El hostelero Javier Serén calificaba como "positivo" que puedan volver a atender en el interior, con un 50"% de aforo sentado, tras dos semanas sin poder hacerlo. Los últimos días se les estaban haciendo cuesta arriba además porque refrescaron las noches, lo que vaciaba sus terrazas.



Un grupo de hosteleros de A Milagrosa están barajando la posibilidad de que una empresa externa certifique las medidas de seguridad adoptadas frente al Covid-19.

La decisión está basada, como es habitual, en un informe de Saúde Pública que indica que los casos de Lugo ya no están tan concentrados en A Milagrosa, lo que hace que "non teñan xustificación as medidas máis restrictivas que afectan a este barrio". Aunque estima que el brote de la ciudad "parece evolucionar de forma favorable", indica que "presenta aínda indicadores de alto risco" por lo que se recomienda que, en el conjunto del municipio, se mantengan las limitaciones. Apunta que estas "están a funcionar adecuadamente". Por tanto, en toda la ciudad, las reuniones estarán limitadas a un máximo de 10 personas y los aforos tanto en el interior de locales de hostelería, como de comercios o de locales de culto, serán del 50%. Las residencias de mayores permanecerán cerradas, sin salidas ni visitas; los centros de día tampoco podrán abrir todavía y siguen estando prohibidas fiestas y verbenas. Las celebraciones, como bodas, bautizos o comuniones seguirán con aforo limitado, teniendo que ser notificadas para poder establecerse un seguimiento eficaz en caso de que se detectar algún positivo entre los asistentes.

GIMNASIO. En los gimnasios de Lugo seguirá siendo obligatorio el uso de mascarilla y este se extenderá a toda la comunidad autónoma. Hasta el momento, se trataba de una medida limitada a aquellos municipios donde había restricciones "aplicada después de que se detectasen sendos brotes en centros deportivos de Santiago y Arteixo" pero ahora tendrá vigor en toda la comunidad, con independencia de su situación epidemiológica.

Además, se decidió que los municipios de Pontevedra y Ponteceso se sumasen a las medidas restrictivas decretadas por la Xunta de Galicia, que se mantienen una semana más en los ayuntamientos de Santiago, Ourense, Carballo y A Laracha, además de Lugo.

También se mantiene en parte de A Coruña, aunque la evolución epidemiológica hace que se levanten restricciones en algunos barrios.

Por otra parte, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña ratificó este miércoles las medidas restrictivas aprobadas por la Xunta el pasado 2 de septiembre en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral y Sada para hacer frente al Covid-19. El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña también confirmó las medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del coronavirus en los ayuntamientos de A Laracha y Carballo, en todos los casos relacionadas con el derecho de reunión.

La revisión de estas medidas, al igual que las que afectan a Lugo, se hará la próxima semana, ya que, generalmente, se van actualizando cada cinco días, en función de la evolución de los brotes activos, de la tasa de incidencia acumulada, así como de otros indicadores como el número de PCR que se realizan y la tasa de casos positivos que se encuentran tras conocer los resultados de esas pruebas.

Galicia detectó 161 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra que supone bajar de la barrera de los 200 después de siete días consecutivos de caída. Además, el total de casos activos ha descendido en 13, hasta los 4.230, de acuerdo con los datos hechos públicos ayer por la Consellería de Sanidad.