Sanidade levanta el cierre perimetral al concello de Lugo

El comité clínico de la Consellería de Sanidade que realiza un seguimiento de la evolución del covid-19 en Galicia ha decidido levantar el cierre perimetral al municipio de Lugo, que ha conseguido rebajar la incidencia acumulada a 14 días por debajo del centenar de casos por cada cien mil habitantes. La Xunta suaviza las medidas restrictivas en la capital lucense, que pasa al nivel básico de restricciones, por lo que se suprimen las limitaciones a la movilidad. Además, la hostelería podrá abrir al 50% en interiores y al 75% en las terrazas hasta las 23 horas.

En cambio, el Sergas endurece las medidas en Viveiro, que pasa al nivel máximo de restricciones por la negativa evolución del coronavirus en el concello mariñano. Esto implica limitaciones contundentes para la hostelería, así como para las entradas y salidas del municipio. Así, las terrazas abrirán al 50% y solo hasta las 17.00 horas, sólo podrán consumir juntos hasta cuatro no convivientes —en los hogares se pueden reunir también hasta cuatro personas que no convivan— y se limita la movilidad.

Todos estos cambios, acordados tras una larga reunión celebrada este lunes, se publicarán en el Diario Oficial de Galicia de este martes y entrarán en vigor a las 00:00 horas del miércoles.

Junto con Viveiro, Sanidade eleva también las restricciones al nivel máximo en Verín, Monterrei, Castrelo do Val, Cualedro, Noia y Lousame (las cuatro primeras forman un perímetro conjunto, al igual que las dos últimas). Por su parte, Xove pasa al nivel medio-alto de restricciones y también ve limitada su movilidad.

Los expertos, en el encuentro que ha presidido el máximo mandatario autonómico Alberto Núñez Feijóo, han determinado, informa el Gobierno en un comunicado, que las medidas han de suavizarse, aparte de en Lugo, en Ponteareas y Rodeiro, que pasarán al nivel básico de restricciones. Ourense y la capital lucense serán, en el tramo final de este 2020, las dos únicas ciudades gallegas, de las siete principales, sin cierre perimetral, mientras que la capital gallega, Santiago, se mantendrá en el nivel medio. A Coruña, Vigo, Pontevedra y Ferrol continuarán, como Compostela, con la movilidad restringida.

Por otro lado, el comité clínico acordó que los concellos de Redondela, Barro, Xinzo de Limia, Carral, Xove, Muros, Outes, Porto do Son y A Pobra do Caramiñal pasan al nivel medio alto de restricciones.

Tras analizar la evolución epidemiológica en el conjunto de concellos gallegos, el comité clínico también acordó añadir el listado de concellos con vigilancia especial a Val do Dubra, Vedra, Padrón y Rois.

Sanidade recuerda en el resumen enviado a los medios de comunicación la obligatoriedad de cumplir todas las medidas establecidas por la Xunta con el ánimo de mejorar la situación e ir disminuyendo las limitaciones. Este martes en una rueda de prensa, el conselleiro, Julio García Comesaña, detallará las decisiones adoptadas para las fiestas navideñas que quedan: Nochevieja y Año Nuevo.

El mapa queda ahora conformado de la siguiente manera:

► Nivel máximo de restricciones: O Grove-Sanxenxo, Verín-Monterrei-Castrelo do Val-Cualedro, Noia-Lousame (almendras perimetrales). En cierre solitario, Boiro, Bueu, Viveiro, Rianxo, Ribeira, Baiona, As Pontes y Cambados. La hostelería cierra a las cinco, solo se permiten las terrazas al 50% y cuatro es el número máximo para las reuniones. La movilidad está restringida.

► Nivel medio alto: Negreira-Mazaricos-Santa Comba, Ferrol-Narón, Vimianzo-Camariñas-Zas, Vigo-Mos-Nigrán-Porriño-Gondomar-Redondela, A Guarda-Tomiño-Rosal, Pontevedra-Poio-Marín. Aparte, A Rúa, Sarreaus, A Illa, Tui, Xove, Muros, A Pobra, Porto do Son, Barro, Carral, Carnota, Fisterra, Vilagarcía, Cangas, Dumbría, Vilalba, Outes, Xinzo y Meaño. La hostelería cierra a las cinco. Pueden trabajar al 30% en interior y al 50% en el exterior. Cuatro, el tope de personas por reunión. Movilidad restringida.

► Nivel medio: A Coruña-Arteixo-Cambre-Culleredo. Junto a ellos, Soutomaior, Santiago y Moaña. La hostelería cierra a las once. Pueden trabajar al 40% en interior y 50% en terraza. Seis es el número máximo de personas para una reunión. Movilidad restringida.

► Nivel básico: El resto. Solo pueden moverse entre ayuntamientos que se encuentren en este mismo nivel, que es el menor. La hostelería cierra a las once. Pueden trabajar en el interior al 50% y al 75% en exterior. Seis es el número máximo para las reuniones.

CUADRO DE NIVELES

INCIDENCIA Y RESTRICCIONES

La restricciones de movilidad seguirán vigentes en todas las fases, salvo en la cuarta. El aforo en los comercios de toda Galicia permanecerá como hasta ahora, al 50%. Tampoco habrá cambios en el transporte público y se mantiene el toque de queda a las 23 horas.

Incidencia máxima

Cuando la incidencia sea superior a 250 por cada 100.000 habitantes a 14 días

►Las terrazas abrirán al 50% y solo hasta las 17.00 horas.

►Pueden consumir juntos hasta 4 no convivientes. En los hogares se pueden reunir, también hasta cuatro no convivientes.

►Se mantienen las restricciones de movilidad.



Nivel de incidencia media-alta

Cuando la incidencia sea entre 150 y 250 por cada 100.000 habitantes.

►La hostelería abrirá al 30% en interior y al 50% en el exterior hasta las 17 horas.

►Pueden consumir juntos hasta 4 no convivientes. En los hogares se pueden reunir, también hasta cuatro no convivientes.

Nivel de incidencia media

Cuando la incidencia sea de entre 150 y 100 casos por cada 100.000 habitantes.

►Se abre toda la hostelería 40% interior y al 50% máximo en exteriores hasta las 23 horas

►Pueden consumir juntos hasta 6 no convivientes. En los hogares las reuniones puede ser de hasta 6 no convivientes.



Nivel de incidencia básica:

Cuando la incidencia sea menor de 100 casos por 100.000 habitantes.

►La hostelería puede abrir al 50% en interiores y al 75% en las terrazas hasta las 11 horas.

►Pueden consumir juntos hasta 6 no convivientes. En los hogares las reuniones puede ser de hasta 6 no convivientes

►Desaparecen las restricciones de movilidad.