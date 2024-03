Sanidade detecta alguna irregularidad en el 45% de inspecciones alimentarias

Saúde Pública hizo a lo largo del año pasado 5.160 inspecciones de las que en un 45% se detectó alguna irregularidad. El número de incumplimientos y deficiencias que hallaron los inspectores creció en cuatro puntos porcentuales con respecto a la prepandemia. En 2019 fueron un 41% los casos en los que se encontraron irregularidades, pero también se llevaron a cabo menos acciones de inspección, 4.670.

Aunque el número de problemas encontrados parece muy elevado, en realidad la mayoría de casos no tienen una gran entidad. El jefe de servicio de Control de Riscos Ambientais en Lugo, José Alonso Ruiz de Valbuena; el exjefe de zona Fernando Franco y la jefa territorial de Sanidade, Begoña Seco, explican que gran parte de ellas son, de hecho, deficiencias y no incumplimientos.

Las primeras se refieren a cuestiones más leves, como pueden ser un suelo desconchado, un panel levantado o azulejos rotos, por ejemplo. Las segundas revisten más importancia, como podrían ser huevos de casa, de los que no se puede comprobar su trazabilidad. El inspector estima no solo si se da una cosa u otra, sino también si establece un plazo para enmendar la situación y de qué extensión. Podría decidir, por ejemplo, que el empresario cuente con 24 horas para probar el origen de un alimento o de 48 para dar solución a un problema en el establecimiento. La mayoría de irregularidades se solucionan en esos márgenes de tiempo.

Si no ocurre así y se comprueba que una vez pasado el plazo sigue persistiendo el mismo problema remitirá al jefe de zona un informe proponiendo tomar medidas a mayores. En 2023, esto ocurrió en 161 casos. En un centenar de ocasiones se envió un requerimiento, una petición oficial para subsanar el problema, y en 61 se abrieron expedientes sancionadores por seguridad alimentaria.

Además, se interpusieron 12 medidas cautelares: 8 suspensiones de actividad y 4 intervenciones de alimentos. Esas decisiones se aplican en el momento, sin dar un plazo para ser subsanadas, ya que se entiende que existe riesgo inmediato para la salud.

Personal dedicado a las inspecciones

Sanidade cuenta en la provincia de Lugo con 51 inspectores de salud pública, 20 de los cuales están en mataderos y 2 en lonjas (Burela y Celeiro). Su trabajo ha cambiado de forma sustancial en las últimas décadas, desde que en la década de los 90 la Xunta asumió esas competencias, momento a partir del cual la inspección se profesionalizó, se amplió y se benefició de las nuevas tecnologías.

El veterinario Fernando Franco, que hasta su reciente jubilación era el jefe de zona de 33 inspectores de Lugo centro, recuerda que inicialmente no había ni listado de negocios a revisar y eran ellos quienes tenían que elaborarlo manualmente. Ahora, es un programa informático el que gestiona la agenda correspondiente distribuyendo el trabajo de cada uno para que todas las empresas se inspeccionen con la periodicidad que les corresponde.

Por ejemplo, un bar que no sea restaurante —es decir que sirva quizás tapas frías pero no disponga de cocina— y que no presente ninguna irregularidad será visitado cada cinco años. En un matadero, sin embargo, la presencia de los inspectores es constante y diaria en cada fase del proceso de descarga y sacrificio; en una sala de despiece, van cada tres meses y en una carnicería elaboradora, cada año. La carne es, con diferencia, el producto más vigilado, de forma que los inspectores entienden que es también el más seguro.

Además de la propia agenda, también las denuncias movilizan la inspección. El año pasado recibieron 47, sustancialmente menos que en el último año prepandémico, cuando fueron 73.

Desde que cuentan con tabletas es un programa informático el que presenta al inspector cada uno de los aspectos que debe examinar y valorar, cuando antes se esperaba que escribiese una descripción de lo que se encontraba. El nuevo sistema convierte su labor en una tarea menos discrecional, más minuciosa y homogénea.

Whatsapp para avisarse entre empresarios

Todas las inspecciones, también las programadas son, obviamente, por sorpresa. Avisar de que se va a hacer supondría un fracaso del objetivo, que es el de observar el estado real de un negocio y de los productos alimentarios.

Sin embargo, los inspectores, que a menudo trabajan por zonas, son conscientes de que algunos empresarios, por ejemplo, se avisan de su presencia unos a otros a través de grupos de WhatsApp.

La tecnología va estando cada vez más presente en la inspección y facilitando el trabajo de quienes la ejercen. En los mataderos de cierta envergadura se debe contar con cámaras y, en breve, será una exigencia para todos los demás. Por ejemplo, en Novafrigsa, en Lugo, que puede sacrificar en un día 400 cabezas de ganado, se graba todo el proceso y cuenta con seis inspectores de presencia física para supervisar cada fase.