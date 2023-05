Sanidade avala el plan para un centro de salud mental en la vieja Aspnais

La Consellería de Sanidade está dispuesta a involucrarse en el plan de la candidata del PP, Elena Candia, para convertir la antigua sede de Aspnais en un centro de referencia en la atención a la salud mental.

Candia explicó esta semana que su idea, si es alcaldesa, es firmar un acuerdo de colaboración entre el Concello y la Xunta para cofinanciar la rehabilitación del inmueble de la Rampa de Claudio López y después ceder su uso a la administración local. Posteriormente, el Concello pondría parte del edificio a disposición de entidades sociales que trabajan en el ámbito de la salud mental, como Alume y Cruz Vermella, y que también están de acuerdo en esta iniciativa, según explicó la candidata. El Concello se reservaría parte del inmueble para llevar a cabo otras actividades relacionadas con este ámbito de la salud, bien directamente o bien a través de convenios con alguna otra entidad.

La propuesta de Candia "encaixa", asegura la Consellería de Sanidade, con el modelo de atención a la salud mental de la Xunta, "un modelo que promove tanto a incorporación de novos servizos dentro do sistema público (como é no caso en Lugo a unidade de prevención do suicidio ou o hospital de día de saúde mental infantoxuvenil) co reforzo do apoio ás entidades sociais que desenvolven programas de atención a estes doentes", explica.

Sanidade señala que la Xunta está desarrollando un Plan de Saúde Mental de Galicia y que, con cargo al presupuesto asignado a este, financia inversiones en locales de distintas entidades sociales que prestan servicios en este ámbito.

Así, en relación a la propuesta de Candia, el departamento que dirige Julio García Comesaña asegura que el Gobierno autonómico "ten capacidade para colaborar con iniciativas con finalidades semellantes promovidas por entidades locais, proxectos cun compromiso económico ata agora non asumido por ningún goberno local e que serían valoradas moi positivamente".

Demanda

La atención sanitaria es una competencia de la administración autónomica, pero en el ámbito de la salud mental, como en otros, los servicios que ofrece están muy lejos de cubrir la gran y diversa demanda de atención que existe y que desde la pandemia no ha dejado de aumentar. Por esa razón, existen entidades de ámbito privado, algunas con mucha experiencia y muy profesionalizadas, que complementan la atención pública, en muchos casos con apoyo económico de las administraciones públicas, en el caso de Lugo, tanto de la Xunta como del Concello. Ahora, Sanidade no vería mal que la administración local fuera un paso más allá y se involucrara en la puesta en marcha de un centro como el que defiende Candia, mientras que gobiernos como el de Lugo critican que sean sus entidades locales quienes tengan que asumir competencias de la Xunta y sin aportación financiera de esta.

ten capacidade para colaborar con iniciativas con finalidades semellantes promovidas por entidades locais, proxectos cun compromiso económico ata agora non asumido por ningún goberno local e que serían valoradas moi positivamente"

Respecto al proyecto de la vieja Apnais, preguntada sobre qué porcentaje de inversión estaría dipuesta a asumir en la rehabilitación de un edificio de grandes dimensiones y muy obsoleto, la consellería señala que "dependería do volume total do investimento". Este no está estimado, señala Candia, que cree que incluso se podría optar a fondos europeos.