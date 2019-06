Justo Jorge llegó a Inspección Médica como funcionario en 1974, estuvo después en el gabinete de la Consellería de Sanidade durante13 años y, en 2005, se incorporó a Polusa, un hospital que ha visto crecer y desarrollarse. Se retira este mes pero seguirá vinculado como asesor al hospital del que lleva 14 años al frente

Habrá visto muchísimos cambios en la sanidad, ¿qué es lo que más le impresiona de cómo ha crecido?

Lo que más me impresionó fue que en 1975 una ley permitió que los españoles tuvieran derecho a la asistencia sanitaria completa. Hasta ese momento la asistencia sanitaria pública cubría solo el seguimiento de embarazo y esto fue un cambio tremendo que supuso de golpe una cobertura a muchísima más población, aunque con pocos medios. Lo que más me impactó fue eso: de no tener nada a lo que se pasó a tener, la cobertura universal.



¿Qué clase de hospital era Polusa cuando llegó a él?

Era un hospital no con muchos recursos que requería, sobre todo, una infraestructura más hospitalaria. De hecho, se llamaba Policlínico Lucense y le hemos cambiado el nombre a hospital porque es lo que es ahora. En ese momento, mis apuestas fueron: la calidad, valorar muchísimo el cuadro médico y la tecnología. Sobre estos tres pilares hemos construido lo que hoy es Polusa.



¿Cómo ha ido creciendo?

Por ejemplo, en el personal médico hemos pasado de 21 facultativos en 2005 a 49 ahora, más seis de plantilla. En tecnología hemos avanzado muchísimo. En estos momentos contamos con una resonancia, un TAC y un ecógrafo adquiridos recientemente. Hemos apostado también por dar una cobertura total al deporte con una unidad de Medicina Deportiva; la actividad clásica con el concierto del Sergas, hemos reformado quirófanos, planta, consultas... Lo que más valoro es el cuadro médico, que es vital para la calidad asistencial y nuestro excelente personal, una plantilla que ha pasado de 95 a 135 desde el 2005. Por lo tanto, valoro por encima de todo a las personas. Es lo que sustenta a cualquier empresa pero en el ámbito asistencial con mucha más razón. Es la esencia del hospital porque al final nos dedicamos a solucionar problemas de salud de los ciudadanos y ahí tienes que tener los mejores. Quien no apueste por eso se equivoca.



¿Ha cambiado la relación de Polusa y sus pacientes con el tiempo? ¿Tiene ahora, por ejemplo, más pacientes con seguro privado?

Cuantitativamente sí ha variado porque hay un mercado asegurador importante. A nivel nacional se establece que entre el 80% y 82% de pacientes tienen un seguro privado. Nosotros siempre tratamos de hacer actuaciones en el hospital que lo hagan más atractivo pero no podemos olvidar nunca que los ciudadanos vamos a un hospital por los médicos que nos van a atender. Son importantes otras cosas, pero lo primordial son los profesionales en los que depositamos nuestra confianza. Esto lo tenemos claro y nuestra gran apuesta es la de un cuadro médico de mucho nivel, tanto de médicos propios como de los que vienen a consultar u operar aquí o ambas cosas.



¿Ha ido cambiando la relación con el Sergas, que tuvo en su momento retrasos en los abonos a los hospitales concertados, o de la patología que se deriva?

En nuestro caso, tenemos un sistema de pago cómodo, sin demoras. Creo que somos un complemento importante de gestión privada hacia aquello que al sistema público no le da tiempo a hacer. En cuanto a la calidad asistencial, se puede garantizar que es la misma que la del sistema público porque tanto el equipamiento como los profesionales son de muy alto nivel. Para mí la sanidad es única con dos sistemas de gestionarla y en ambos se tiene que buscar la calidad. Con respecto a los conciertos, se mantiene una derivación regular año tras año en especialidades como Traumatología, Cirugía, Urología, Angiología y Cirugía Vascular y pruebas diagnósticas.

¿Qué futuro prevé para la sanidad privada en Lugo? En muchas ciudades gallegas hay presencia de grandes grupos de hospitales y Lugo sigue siendo una isla, con dos hospitales en manos locales, aunque hay rumores de que puede dejar de serlo...

A nivel gallego, en A Coruña y Pontevedra sí que hay grupos haciéndose cargo de algunos centros. En ese sentido, Ourense y Lugo somos similares, con dos hospitales individuales que mantienen su actividad. Existe una tendencia a nivel nacional, efectivamente, que hace que los grandes grupos se hagan cada vez más grandes precisamente adquiriendo centros en distintas capitales. También es verdad que hay rumores desde hace años de que en Lugo se compra un hospital. Por ahora no hay negociación de ningún tipo con ningún grupo por parte de Polusa. En el futuro la sanidad privada, haciéndolo bien como lo estamos haciendo, va a seguir ahí. El sistema público no da abasto a tanta demanda asistencial.