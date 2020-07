"La sanidad necesita soluciones a medio plazo en cuanto a recursos humanos"

Lourdes Bermello apuesta por el aumento del número de profesionales sanitarios en los centros hospitalarios, después de los repetidos anuncios del Gobierno sobre el refuerzo de la sanidad pública, ya que repercute en la salud de la ciudadanía. Además, presenta idéntica defensa ante la creación de la figura de la enfermera escolar, a poco más de mes y medio para el inicio del curso en Galicia. En esta entrevista, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Lugo también expresa su preocupación por el estrés psicológico al que se vieron sometidos los sanitarios durante los peores momentos de la crisis.

¿Cuál es la situación actual de los profesionales de enfermería en la provincia de Lugo tras lidiar con una pandemia global?

Aunque actualmente la situación está más calmada, es verdad que existe cierta tensión a nivel profesional porque nos preocupan los rebrotes y que ocurra una segunda ola provocada por el Covid-19. Respecto al Hula, está más calmado porque en Lugo no existe ningún paciente ingresado por coronavirus, pero sí es cierto que hubo que reestructurar las plantillas por sobrecarga de trabajo y estamos preocupados por lo que vemos a nivel social.

¿Cómo se encuentra psicológicamente el personal sanitario tras pasar por el trance de afrontar una crisis sanitaria de esta magnitud?

Es una situación de sufrimiento. Por nuestra situación geográfica, veíamos la sobrecarga a la que se veían sometidos nuestros compañeros en Madrid o el País Vasco. A nivel profesional, no había protocolos fijos, y en un día nos los podían cambiar hasta en dos o tres ocasiones. Había un desconocimiento a nivel patológico sobre este virus, por eso era una incertidumbre constante, ya no por nosotros como profesionales sino porque psicológicamente fueron unos momentos muy duros. A este hecho hay que añadirle que hubo momentos críticos, con una falta de material muy importante. Era el momento de demostrar nuestra valía profesional y lo hicimos, pero esta situación te pasa factura. Y ahora se entremezclan dos sentimientos: el alivio porque la situación crítica ya pasó y por las muestras de cariño de la gente, con otros momentos de rabia e indignación por una parte de la población que no cumple con las normas de prevención.

En estos momentos, a poco más de mes y medio para el inicio del curso escolar, ¿cree qué es necesario implantar la figura de la enfermera escolar?

Reivindicamos la figura de la enfermera escolar en Galicia desde hace años con iniciativas populares como la recogida de firmas con el apoyo de la ciudadanía, donde manifestamos la importancia de la enfermera escolar. No solo sería para cubrir las necesidades sanitarias del centro sino también para promover medidas de hábitos saludables entre los alumnos, porque la salud es a largo plazo. Si formamos a los niños en hábitos saludables y medidas de higiene tendremos unos ancianos sanos. Es un factor vital en sanidad.

¿Ayudarán los fondos europeos a paliar la actual situación de la sanidad española, tanto a nivel de material como de falta de personal en los centros médicos?

A nivel de material sí que habrá un acopio, no me cabe duda. Pero a nivel de recursos humanos, lo dudo mucho mientras la administración no se dé cuenta de que es necesario un número adecuado de sanitarios por población, pero no solo en hospitales, sino en centros de atención primaria y en centros socio-sanitarios, que es donde más déficit de personal existe. Tendrían que aumentarse las ratios sanitario-paciente. Ya son muchos años acostumbrados a ver medidas a corto plazo, y lo que la sanidad y la salud necesitan son medidas a medio plazo en recursos humanos. Un ejemplo muy claro de esta situación puede verse ahora, cuando tras pasar por una situación de sobrecarga en los meses de abril y mayo en las plantillas, en el Hula se suprimió una enfermera y un auxiliar de enfermería en cada unidad desde el 15 de julio. Al pasar por una situación tan crítica todo eran palabras bonitas y ahora, no hay ningún refuerzo en atención primaria. Tenemos que seguir trabajando para que haya la ratio de enfermero-paciente adecuada, porque repercute en la salud general de la población.

El papel de los rastreadores es fundamental para mantener controlada la expansión del Covid-19. ¿Podrían llevar a cabo esta función los profesionales de la enfermería?

El registro de los rastreadores en Galicia es muy opaco. No hay información del número de rastreadores por área sanitaria. No podemos decir si hay muchos o pocos porque no hay datos. Los profesionales de enfermería podrían llevar a cabo este trabajo, por supuesto, la figura del rastreador es la de un profesional sanitario con conocimientos en salud pública, y una de las funciones principales de esta es la de la intervención en la comunidad. La enfermería de atención primaria y preventiva tiene conocimientos en el seguimiento de enfermedades, como ocurre en el caso de los pacientes crónicos. Por ello, ahora mismo el seguimiento de los pacientes afectados por el Covid-19 lo hacen los médicos y el personal de enfermería de atención primaria.