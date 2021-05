Sancionado un local de hostelería de Lugo que superaba el aforo e incumplía horario

Agentes de la Policía Local de Lugo levantaron diversas actas de infracción relacionadas con un local de hostelería de la ciudad que incumplió el horario de cierre, estaba sirviendo consumiciones en barra, no cumplía las obligatorias medidas de seguridad y tenía dentro muchas más personas del aforo permitido.

Según ha informado la Policía Local, sucedió a las 01:15 horas del pasado 23 de mayo, cuando los agentes accedieron al local, dentro del dispositivo desplegado para controlar el cumplimiento de la normativa contra el covid-19 en los establecimientos de hostelería.

Al entrar, comprobaron que en el interior del establecimiento el aforo "era muy superior al permitido", con el "consecuente peligro" de contagio, y más habida cuenta de que las puertas del local estaban "cerradas".

Además, había personas consumiendo en la barra y las mesas distribuidas por el local no cumplían con la preceptiva distancia de seguridad.

El local tampoco presentaba la cartelería relativa al aforo permitido y hacía uso de un equipo reproductor de música.

Por otra parte, la Policía Local de Lugo propuso para sanción, entre los días 21 y 24 de mayo, a un total de 20 personas que, por diversos motivos, incumplieron las medidas decretadas por las autoridades sanitarias para hacerle frente a la pandemia.

En concreto, los agentes de la Policía Local denunciaron a ocho personas que se habían reunido en grupos de no convivientes y en condiciones no permitidas, así como a otros cuatro individuos que no hacían uso de la obligatoria mascarilla.