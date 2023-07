Aínda que viviu boa parte da súa vida en Madrid, César Mogo nunca deixou O Valadouro, onde ten casa propia desde hai vinte anos, ademais da patrucial. "O Valadouro simboliza os veráns felices da nenez, os desprazamentos á praia e os partidos de fútbol interminables na Praza de Santa María. Toda a vida me coñeceron como o de Lugo. Sempre mantiven o vencello coa terra e coa fala", comenta. Na súa estadía en Madrid, estudou Ciencias Políticas e Socioloxía. Durante tres décadas traballou na sede socialista de Ferraz e na Administración central, tanto na etapa de Zapatero como na de Pedro Sánchez.

En 2019 decidiu pasar a primeira liña para exercer un labor representativo no Senado a prol da provincia de de Lugo. Por que razón?

Sentín esa chamada. Quería facer algo por Galicia, aportar a miña experiencia. Era unha inquedanza que sentía dende tempo atrás.

Como home próximo ao presidente do Goberno, foi vostede testemuña directa da súa evolución.

Coincidimos en Ferraz no ano 2000, na súa etapa de asesor da Secretaría de Economía da executiva federal do PSOE. Cando estivo cinco anos de concelleiro en Madrid seguimos en contacto, incluso casou unha irmá miña. Estiven no seu gabinete nas súas dúas etapas como secretario xeral do PSOE e levoume á Moncloa como director xeral de Asuntos Institucionais no seu primeiro mandato. Nunca perdemos o fío. Temos unha relación de proximidade e un afecto que creo que é mutuo.

Existe en realidade ese sanchismo do que tanto se fala?

É un intento do PP de caricaturizar a imaxe de Sánchez, como foi o felipismo, ao que se comparaba co PRI mexicano. O sanchismo non existe. É unha treta mediática para difamar e distorsionar que está en vías de desinflarse.

Como definiría a Pedro Sánchez?

Os trazos do seu carácter son a determinación e a convicción, esta última expresada na súa teima de fixar unha nova fronteira na bagaxe política e ideolóxica no PSOE. O Goberno de González trouxo unha gran modernización do país, con Zapatero avanzamos na ampliación dos dereitos e Pedro Sánchez aposta polo modelo de medrar para protexer. A aportación desta época é o impulso do crecemento para axudar ás maiorías en tempo real nas etapas de crise. Non nos contraemos en épocas de dificultade.

Que afeccións ten fóra do mundo político?

Son un lector intenso de novela negra e de poesía. Coa primeira comecei na miña etapa universitaria. Na poesía afondei nos últimos quince anos. Tamén me apaixona o fútbol e viaxar. A miña muller di que fago cada viaxe coa ilusión dun neno. Esa afección a viaxar vai en consonancia cun labor que me tocou moitas veces na política internacional. Sempre a rondei. Nos meus comezos no PSOE, ocupeime de asuntos de América Latina e tamén estiven no departamento de Emigración no Goberno de Zapatero. Nesta lexislatura, vivín un momento especial como ponente da Lei Orgánica do Réxime Electoral (Loreg), que restitúe o exercicio pleno do voto aos emigrantes, un colectivo ao que me sinto próximo, porque o meu pai naceu en Cuba.

É membro da comisión parlamentaria da Otan. Como ve a súa evolución?

Macron chegou a dicir que a Otan tiña o encefalograma plano, pero a Alianza saíu desa época de planicie e redefiniu o seu concepto estratéxico no cumio de Madrid, no que mudou o seu enfoque sobre Europa oriental, pola guerra de Ucraína, e cara ao Mediterráneo. O concepto de neutralidade perdeu vixencia, como se ve na viraxe de Finlandia e Suecia. Nunha guerra debes estar co país invadido.

Como senador formou parte da Comisión do Reto Demográfico, que tanto afecta a Lugo. Que diagnóstico fixeron?

O despoboamento comeza na España dos 50, pero hai tres provincias —Lugo, Ourense e Córdoba— nos que se anticipou xa nos 40. Agora temos trece provincias, incluídas as dúas do interior galego, no núcleo duro do despoboamento. As solucións son complexas. Pasan pola interconectividade dixital, que se trata de resolver estendendo a fibra óptica en toda a provincia ao longo do 2024, a creación de infraestruturas e procurando que a xente do rural teña os mesmos servizos que a da cidade. Lugo acollerá unha conferencia da UE sobre despoboamento en setembro e coido que, neste caso, un bo aproveitamento dos fondos europeos pode servir de panca.

"Hai que estirar as infraestruturas". Esa é a expresión empregada por César Mogo para simbolizar a necesidade de acelerar o ritmo da construción de conexións viarias e ferroviarias para cubrir as graves eivas da provincia. "O remate da A-54 entre Lugo e Santiago é unha prioridade para o PSOE, ao igual que comezar os dos primeiros treitos da autovía da Mariña desde Barreiros a San Cibrao. Neste caso tamén é necesario que a Xunta faga a vía de alta capacidade entre Viveiro e Ortigueira. Outro obxectivo é seguir coa modernización do tren entre Ourense, Lugo e A Coruña", afirma.

PP e PSOE responsabilízanse mutuamente destes retrasos.

O PP non fixo ningún investimento para avanzar no tren alta velocidade, fronte aos 500 millóns que está a gastar este Goberno na provincia, e moi pouco nas autovías. Na etapa de Rajoy no Goberno ningún proxecto ferroviario para Lugo pasou de maqueta. É unha realidade que se pode constatar.

Cal é o seu prognóstico electoral?

Penso que apoiar ao PSOE é o mellor xeito de frear a coalición do PP con Vox, cuxa presenza no Goberno semella unha anomalía democrática, xa que é un partido legal, pero non constitucionalista. A apariencia de dereita moderada que quere transmitir Feijóo queda pulverizada cos seus pactos municipais e autonómicos con Vox.