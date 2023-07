Sánchez defiende en Lugo que el PSOE está "en la remontada": "Vamos a ganar las elecciones"

El presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, afronta con mucho optimismo el final de la campaña hacia el 23-J, ya que asegura que el PP "llega desfondado" y ellos "en la remontada", y ha vuelto a pedir el voto a populares descontentos con Vox, situando al PSOE en la "centralidad".



Sánchez ha mostrado su versión más enérgica en el mitin celebrado este jueves en el auditorio Gustavo Freire, en Lugo, el más multitudinario del PSOE en esta campaña, con alrededor de 4.000 asistentes, según fuentes de Ferraz, a falta tan solo del acto de cierre previsto este viernes en la localidad madrileña de Getafe.







"Vamos a ganar las elecciones porque el PP llega absolutamente desfondado y nosotros en la remontada", ha dicho Sánchez, que ha confesado estar "muy emocionado" y ha protagonizado una de las anécdotas de la campaña al saludar a su llegada a Lolo, el perro de una mujer del público.

acaba de pasar esto en Lugo y estoy gritando jajajajajajaja 🐕🫶🏻 #PerroSanxe pic.twitter.com/x05LPpTeLB — Mr. Handsome (@pdrsnche) July 20, 2023



Sánchez asegura que a tan solo tres días de las elecciones hay una "movilización de la España progresista" que va a llevar al PSOE "en volandas el 23 de julio a la victoria".



En su intervención ha arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al criticar su "falta de respeto a los ciudadanos y la democracia" por ausentarse en el debate del miércoles en RTVE, en el que solo participó el candidato socialista junto al líder de Vox, Santiago Abascal, y la de Sumar, Yolanda Díaz.



"Feijóo, sin abrir la boca, perdió estrepitosamente el debate", ha añadido Sánchez, que ha hecho un símil deportivo al señalar que en un partido de fútbol si un equipo no se presenta se puntúa 3-0 en beneficio del que está presente, y en baloncesto 20-0.



Por otro lado, ha comentado que en España ya no hay "un centro derecha", sino "una derecha dura y una ultraderecha", y ha situado al PSOE "en la centralidad".



"Gracias a la militancia socialista (...) pero en esta contienda necesitamos a mucha más gente. Por eso pido el voto de todo el mundo, incluso a gente que ha votado al PP y no quiere que gobierne con Abascal", ha dicho.



Su presencia en Lugo tiene entre sus objetivos consolidar los dos escaños que el PSOE tiene en el Congreso por esta circunscripción de un total de cuatro.

"Pedro, el gallego"

El PSOE gallego ha bautizado este jueves al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, como 'Pedro, el gallego' por haber demostrado más "compromiso" con la comunidad gallega que otros mandatarios del PP que, pese a ser nacidos en Galicia, no se preocuparon por las necesidades de sus vecinos.



En un auditorio Gustavo Freire que se ha quedado pequeño para las casi 4.000 personas que han acudido al mitin, el líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, ha dado la bienvenida a Lugo 'Pedro, el gallego' en una jornada en la que en la misma ciudad ha celebrado otro acto el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy pero que, en su mandato, “le falló a Galicia”, al igual que lo hizo Alberto Núñez Feijóo en sus trece años al frente de la Xunta.

"Rajoy no sé qué vino a contar hoy aquí porque les falló a los lucenses", ha recriminado Formoso, que aseguró que el expresidente del PP, pese a ser de Galicia, no se preocupó por las peticiones de los ganaderos o de las mujeres del sector del mar y, a su juicio, tuvo que ser Pedro Sánchez quien legislase a favor de sus necesidades.

Ha recordado que Mariano Rajoy "falló a los ganaderos que pedían no producir por debajo de costes pero tuvo que venir un presidente del PSOE para garantizar unos precios justos", y también falló a las mujeres del mar que pedían un trato igualitario, por lo que tuvo que ser Sánchez quien blindase sus derechos, ha espetado.

Por ello, Formoso ha considerado que Pedro Sánchez es más gallego que otros muchos porque "Galicia adopta a todos los que la cuidan y tú los cuidaste", por lo que el líder del PSOE gallego ha designado al candidato a revalidar la presidencia del Gobierno como "hijo adoptivo" de Galicia.



El número uno de la lista por el Partido Socialista en la provincia de Lugo y el exdelegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que en Lugo y en Galicia quieren a Sánchez porque están "cansados de las mentiras del PP" que en la comunidad de Feijóo y de Rajoy conocen bien.



El PP, ha insistido Besteiro, es "incapaz de decir una sola verdad" y en Galicia "ya conocemos las mentiras de Feijóo" y, por ello, no quieren que se repitan por todo el territorio español.



El dirigente lucense ha asegurado que la antítesis a este proyecto basado en las falsedades es el de Pedro Sánchez y por eso "no les gustas al PP, te odian porque demostraste que un modelo alternativo al de ellos es posible".



"Tú representas lo contrario a ellos, representas a un estado fuerte y protector, eres competente en la gestión, valiente en la diversidad y, sobre todo, un político limpio", le ha dicho Besteiro a su jefe de filas.



Por todo ello, el número uno del PSOE por Lugo ha pedido los votos además de a sus simpatizantes también a los votantes habituales de otras fuerzas como el PP pero que no comparten sus pactos con la extrema derecha o a los votantes del BNG y de Sumar ante el riesgo de que en esa provincia no sean capaces de obtener representación.



Por su parte, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha agradecido a sus vecinos que hayan acudido de forma masiva al acto del PSOE para demostrar que "no queremos retroceder cuarenta años en la historia" y "sí queremos, Pedro, que sigas siendo presidente".



La plana mayor del PSOE gallego se ha volcado en la parada de Sánchez en Galicia ya que al mitin en Lugo han asistido los alcaldes de Vigo (Abel Caballero), A Coruña (Inés Rey), Vilagarcía (Alberto Varela) o el ministro de Sanidad y candidato por A Coruña, José Miñones, así como el exministro de Fomento, Pepe Blanco, entre otros.