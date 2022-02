San Pedro luce esplendorosa

La iglesia de San Pedro –antiguamente iglesia conventual de San Francisco– luce ahora su mejor cara después de una intervención de más de un año que supuso una inversión por la Xunta superior al millón de euros. Con estos trabajos de recuperación se consiguió dar solución a todos los problemas que las filtraciones de agua en la cubierta y muros exteriores supusieron para el templo, además de restaurar sus elementos más singulares.

El arquitecto que dirigió la obra, Justo Portela, explica que la intervención más compleja fue la que tuvo lugar "na zona absidal", que es donde se concentra "a maior riqueza plástica" del templo.

Arquitecto director da obra "A intervención máis complexa e delicada fíxose na zona absidal, que é onde se concentra a maior riqueza plástica"

La parte más antigua de esta iglesia data de finales del siglo XIII, momento en el que se permitió a los franciscanos establecerse intramuros y se les eximió, mediante una bula papal, de hacerlo a más de 500 metros de los dominicos, ambas órdenes mendicantes para las que se había fijado esa distancia mínima. Así se pudo levantar la iglesia conventual de San Francisco a solo 100 metros de la de Santo Domingo.

La mejora de la cubierta fue una obra muy destacada en estos trabajos. Hasta ahora, las intervenciones más importantes que se habían hecho en ella habían sido después de un devastador incendio en 1638 y la proyectada por el arquitecto Pons Sorolla en los años 70 del pasado siglo.

ARTESONADO. El templo cuenta con un espectacular artesonado mudéjar, ricamente policromado, que ha sido restaurado. Portela admite que no se han hallado documentos que daten esa pieza de forma exacta, por lo que puede ser del XIV, XV o XVI. Sí está claro, sin embargo, que su construcción corresponde a cuadrillas de carpinteros que trabajaban en iglesias de provincias próximas, como León o Zamora, y que cuentan con artesonados similares.

ARTESONADO. Se trata de una pieza espectacular. En la intervención se reconocieron y recuperaron piezas fruto del aprovechamiento de material que se fue haciendo a lo largo del tiempo.

En el proceso de obras en la cubierta se recuperaron piezas policromadas que habían sido reutilizadas y que podían pertenecer al templo original, habiéndose salvado del incendio. El arquitecto explica que, aunque parezca contraintuitivo y por tanto difícil de entender para muchos, la madera es un material que arde, pero resiste bien el fuego. Al quemarse crea una especie de carbón que ayuda al aislamiento y que retarda la acción del fuego. No ocurre si se trata de meras láminas pero sí de vigas. Lo que se encontró en San Pedro fueron algunas vigas policromadas que debieron colocarse a partir del siglo XIV, cuando familias nobles como los Trastámara y Lemos empezaron a aportar dinero. "Fíxose un aproveitamento máximo da madeira que había", apunta Portela, que explica que algunas de las halladas no solo tienen valor por su trabajo de policromía o por ser las originales sino porque se pueden ver en ellas las herramientas utilizadas para trabajarlas.

La sensación que tendrá un visitante ahora en un día frío de invierno será ahora bastante diferente, toda vez que también se mejoró el comportamiento higrotérmico del edificio. El sistema de cubierta con hormigón por el exterior creaba una barrera a la difusión del vapor de agua, concentrando mucha humedad en una superficie fría y creando muchas lesiones, entre ellas la podredumbre de la madera. Se decidió eliminar esa lámina de hormigón, quitando un peso excesivo al sistema estructural de madera. Además, se colocaron planchas de aislamiento ecológico a base de corcho natural prensado.

CRUCERO. La situación en la que se encontraba el crucero era crítica, según señala el arquitecto. Muchas piezas no disponían de apoyo en la fábrica. Sin embargo, eso no quiere decir que se fuera a caer. "Non había risco de colapso. Puxeran uns reforzos metálicos que sorportaban a estrutura dos brazos", apunta.

También aquí se había recurrido al hormigón, lo que, según recuerda Portela, ayudaba a acumular humedad, impedir la correcta ventilación y causar que las piezas pegadas se pudrieran. La solución implicó el uso de resinas armadas con fibra de vidrio para reforzar su estructura.

ROSETONES. Fueron restaurados tanto el rosetón norte, de hormigón, como el pétreo, del Sur, el de más valor y único visible desde el exterior del templo. El norte presentaba lesiones de consideración. Por un lado, la falta de mortero por el exterior y que fue sustituido por cemento cola. Por otro, en su cara interior se podía observar que un 50% de la pieza estaba en buen estado de conservación y en otro 50% en un estado muy grave. En el caso del sur, se encontró cemento en juntas, roturas de elementos y repicado de encalados. Su estado de conservación por la cara interior era mejor que en el exterior, al no estar bajo las acciones de agentes atmosféricos.

ROSETÓN NORTE ► Se encontraba en un estado muy desigual, la mitad bien conservado y la otra mitad, en una situación muy grave, con corrosión de las armaduras metálicas.

La intervención consistió en darle solución a las lesiones y alteraciones causadas por el paso del tiempo, limpiando y tratando la estructura y eliminando añadidos de intervenciones anteriores.

EXTERIOR. La fabrica exterior del edificio presentaba un estado avanzado de colonización de plantas arbustivas, además de musgos y líquenes. También se detectaron formaciones de costras derivadas de un ambiente agresivo; es decir, del hecho de que durante mucho tiempo la Praza da Soidade fue una importante zona de aparcamiento de coches y que hasta hace muy poco Quiroga Ballesteros estaba abierta al tráfico. Se procedió a la limpieza de la fábrica, respetando los líquenes incrustados para no dañar el material.

FACHADA SUR ► Permite ver desde el exterior el rosetón, que se hallaba dañado por los agentes atmosféricos. También se restauró la acrótera, cruz florenzada y agnus dei.

Portela recuerda que, en la zona absidal, parte del edificio permanece oculto por el relleno que se fue acumulando con los años. "Na contorna da capela maior, prolóngase aproximadamente dous metros a estrutura gótica, perfectamente labrada, agochando hoxe a esbeltez gótica orixinal. Para aportar unha transición digna entre o novo pavemento da nova urbanización da rúa Quiroga Ballesteros, dispúxose un pavemento con adoquín granítico de pequeno tamaño. Sería unha verdadeira mágoa que se permitira arrimar vehículos", apunta el arquitecto.

PORTADA ► Fue objeto de un minucioso trabajo de restauración en sus molduras. Se conservó la mitad de la madera de la puerta.

CRUZ FLORENZADA DE LA PORTADA ► Constaba de zonas erosionadas en los extremos de la cruz, debido a la acción del viento. Se procedió a su cierre para frenar ese proceso erosivo en una zona muy debilitada.