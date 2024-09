San Froilán tendrá 200 actividades para que todos "atopen algo do seu gusto", dice Ferreiro

El programa de San Froilán contará este año con unas doscientas actividades diferentes, de las que la mitad son actuaciones musicales, para que todos los lucenses y visitantes "poidan atopar algo do seu gusto", indicó este martes la concejala de Cultura, Maite Ferreiro, que junto al teniente de alcalde, Rubén Arroxo y la diputada provincial de Cultura, Iria Castro, presentó el listado de actos.

Allí dio a conocer los que serán los conciertos de los escenarios principales en los últimos días, que aún estaban pendientes de anunciar, y que serán Coque Malla el viernes 11, a las 22.00 horas en Horta do Seminario, y en ese mismo lugar y a esa hora, el sábado 12, Milladoiro, con un recital con motivo de su 45 aniversario. Ese día, el de cierre de las patronales, Paula Matheus actuará a las 2100 horas en Santa María.

"As agrupacións locais terán o protagonismo nos concertos e nas actividades de rúa, con máis de 50 grupos de Lugo durante os 9 días de festas e concertos de primeiro nivel", recordó Ferreiro, que destacó actividades como el desfile del traje tradicional, que este año llega a su edición número 52 y tendrá lugar el día 4 a partir de las 18 horas.

" As familias contarán con 15 actividades de calidade, que se celebrarán tanto na carpa do aparcadoiro do Seminario como nas rúas de Lugo dentro do San Froilán Miúdo. En total, o programa conta con 50 concertos en escenario e preto de 90 actividades de rúa, con pasarrúas, espectáculos itinerantes, maxia, humor e animación nos barriosm ademais de 20 actividades deportivas ao longo de todo o mes de outubro", repasó.

Once estilos musicales diferentes

Ferreiro también se refirió a las críticas que algunos lucenses han expresado contra los conciertos, respecto a lo que se ve como falta de entidad y poca variedad. Señaló que a menudo las quejas vienen de gente "que non pisa un concerto do San Froilán" y entiende que carecen de espíritu constructivo porque no dan alternativas.

Por su parte, Rubén Arroxo, dijo que los principales conciertos cubren once estilos musicales diferentes y solo uno de ellos, el de Milladoiro, es de música tradicional. "Para unha festa tradicional como é o San Froilán ata resulta escaso un so dese tipo de música", señaló el teniente de alcalde.

Ferreiro insistió en que, para el área de Cultura, resulta clave que San Froilán sea una fiesta integradora y abierta, por lo que no están dispuesta a sacrificar la gratuidad de los conciertos para poder incluir algunos nombres. "É certo que hai algunhas bandas que xa se negan ás actuacións en aberto", admitió.