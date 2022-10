El San Froilán pudo con la inflación

No hay fiesta a gusto de todos y también el San Froilán tuvo este año algunas sombras, como el intento de algunos feriantes de intentar sacar tajada subiendo unos precios ya de por sí altos o las molestias consustanciales a las celebraciones, como el ruido y los atascos, pero hay poco lugar a dudas de que Lugo vivió este año uno de sus mejores sanfroilanes en mucho tiempo.

Desde luego, fueron las patronales de la vuelta a la normalidad tras la pandemia, lo que no es poco. El máximo exponente fue el regreso de las populares casetas del pulpo, aunque no sin dificultades. El Concello tuvo que rebajar a la mitad el canon que pagan los hosteleros para que estos accedieran a instalarse y el público respondió, sobre todo en las jornadas festivas. Para el Día del Pilar hace días que las casetas estaban llenas y no aceptaban reservas, pero el pulpo podrá seguir degustándose en el primer bancal del parque Rosalía de Castro hasta finales de mes.

La coincidencia de los festivos en el calendario y el buen tiempo son factores igual o más determinantes que el programa de fiestas, sobre todo si, como viene siendo la tónica desde hace años, no hay eventos que arrastren masas. Sea por estrategia sea por limitaciones presupuestarias o de gestión, la línea del gobierno local es justo la contraria, la de ofrecer muchas y muy variadas actividades, lo que permite que casi cualquier día casi cualquiera encuentre algo de su agrado. Así, el San Froilán combina elementos tan tradicionales como las verbenas, el folclore, la feria de muestras A Rural y el desfile de ganado autóctono con una oferta más actual, que incluye desde música electrónica y hip hop a un concurso de artistas travestis y un espectáculo de monólogos que fue novedad este año.

Otras incorporaciones al programa diseñado por la concejalía que dirige Maite Ferreiro fueron la feria de cerámica tradicional y el mercado de la miel, que hasta ahora se celebraba a finales de mes y duró dos días durante las fiestas.

Espectáculos callejeros, algunos itinerantes, como los Saurus, animales fantásticos de la compañía Close Act, y otros fijos, como las sesiones vermú y las fiestas de la Duendeneta. los mimos y los pintores contribuyeron a dar color a un San Froilán que sigue ocupando nuevos espacios. La gran novedad este año fue la Praza da Mosqueira, donde este miércoles el público disfrutó de los monólogos de David Amor, Oswaldo Digón y Danny Boy-Rivera. La fiesta llegó también a los barrios, con pasacalles y el camión del Mago Antón, que estuvo en A Milagrosa, As Fontiñas y O Castiñeiro.

Hay quien ansía la vuelta a la cotidianidad tras una semana larga de fiestas, que sin duda causan también trastornos en algunas zonas, pero el San Froilán ha supuesto una inyección económica y de alegría a la ciudad, siempre necesaria y esta vez no menos.

Barracas: traca final a precios reducidos

El Concello decidió conceder un días más de fiesta a los niños, jóvenes y en general a los amantes de las atracciones de feria y las barracas podrán funcionar también hoy con precios reducidos.



Dos y tres euros

Las atracciones infantiles costarán dos euros por viaje y las de adultos, tres. Durante las fiestas, las primeras oscilaron entre 3 y 4,50 euros y las segundas, entre 5 y 6.



Sanciones

Dos atracciones de adultos subieron las tarifas los días de más afluencia, lo que les valió una sanción de cierre durante 24 horas. El Concello también multó a algunos feriantes por ocupar más espacio del que tenían permitido.



Quejas

Globos a diez euros en puestos ambulantes, churros a 5 euros la docena y cañas a tres en locales de la ciudad provocaron provocaron quejas de ciudadanos. Pese a ello, los fines de semana y festivos se vieron colas en muchos puestos.