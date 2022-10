El San Froilán según las gafas políticas

Si el éxito del San Froilán se mide por el nivel de participación, el balance de esta edición ofrece pocas dudas. Hasta Cs, grupo político en la oposición, destacó este jueves la elevada afluencia a las patronales e hizo una "valoración positiva" de las mismas, aunque no lo atribuyó a la organización, que en su opinión fue "nefasta", ni dejó de señalar aspectos en los que, según su criterio, fallaron.

Cs cree que con una mejor organización las fiestas saldrían más baratas a las arcas públicas y el programa sería más innovador y vistoso. La oferta festiva incluyó este año varias novedades, como un exitosísimo espectáculo de monólogos en el Día del Pilar o una feria de cerámica que reunió a artesanos de muchos lugares del país y tuvo mucho público, pero los concejales de Cs apreciaron "falta de innovación" y, sobre todo, de algún concierto de pago que posibilitara una mayor promoción de la ciudad y sirviera de reclamo para gente de fuera de Lugo.

Cs también vio "sesgo ideológico" en las fiestas y el edil Juan Vidal Pardo denunció que en algunos eventos se exhibieron "banderas independentistas y soflamas absolutamente políticas", aunque si eso sucedió no llegó a ser motivo de polémica en la calle. Por último, Cs vio improvisación en la ampliación del funcionamiento del ferial durante un día más con precios reducidos, que fue anunciada este lunes.

El gobierno local, sin embargo, está más que satisfecho con el resultado del San Froilán, algo en lo que, como siempre, tuvo un gran peso la favorable climatología y esta vez también las ganas de fiesta de la población tras dos años con restricciones por la pandemia. El gobierno pasó por alto las críticas de Cs —el PP no hizo balance este jueves— y algunos aspectos que provocaron quejas ciudadanas, como los precios del ferial.

La concejala responsable de las patronales, la nacionalista Maite Ferreiro, se felicitó por el regreso de la "gran festa do outono galego". La edil cree que con el programa que diseñó su departamento se cumplió el objetivo de que "todas as persoas que viven en Lugo ou nos visitan sentisen que as festas eran súas". "As prazas e rúas ateigadas evidenciaron o éxito das festas", concluyó Ferreiro.

También la alcaldesa, la socialista Lara Méndez, quiso sacar pecho y destacó el "pleno esplendor" de las patronales. "Houbo xente por toda a cidade e actuacións por todos os lados", afirmó en una alabanza implícita a sus socios. "Recuperouse a esencia do San Froilán, que é a convivencia nas rúas", afirmó. Una vez más, la regidora destacó el "revulsivo económico" que supuso para la ciudad y recordó que las casetas del pulpo siguen abiertas hasta el 1 de noviembre.