Un San Froilán con 200 actos y accesible a todos

El programa de San Froilán incluye doscientas actividades, de las que más de cien son musicales, destacó este miércoles la edil de Cultura, Maite Ferreiro, que presentó los festejos en una reunión de la comisión de fiestas que no estuvo exenta de críticas.

Además de la variedad del programa, la edil reivindicó que esta será la edición más social del San Froilán. En colaboración con Bico de Leite se colocará una caseta de lactancia en el ferial y habrá medidas para que personas con problemas auditivos, con autismo o en silla de ruedas puedan disfrutar de las patronales.

Ferreiro destacó también el peso lucense en el programa, ya que se recogen actuaciones de más de medio centenar de agrupaciones locales en unos festejos en los que, vaticinó, todos los lucenses encontrarán algún contenido que se adapte a sus gustos.

En conjunto, apuntó, habrá 50 conciertos en escenarios y cerca de 90 espectáculos de calle, con pasacalles, espectáculos itinerantes y animación en los barrio.

No dejó de defender que habrá conciertos de primer nivel. Entre las estrellas de este San Froilán estarán Kiko Veneno y Ariel Rot, que traen el espectáculo Un país para escucharlo el día 11, o Dvicio, al que el público lucense podrá escuchar el día 8 en Horta do Seminario. El 7 se podrá ver a Muchachito Bombo Infierno y el 5 a Zahara.

En un año marcado por la desaparición de las restricciones por el covid, el San Froilán también recuperará citas con raigambre y tirón entre el público, como el desfile de ganado, que se celebrará el día 7, o el del traje tradicional, que además este año alcanza su cincuenta edición y que, como siempre tendrá lugar el Domingo das Mozas.

Respecto al desfile ganadero, será a las 18.00 horas e irá desde la puerta de Campo Castelo a la Praza Maior, bajará por Franciscanos y saldrá por Bispo Aguirre. A posteriori, los días 8 y 9 se celebrará en el Pazo de Feiras una nueva edición del certamen A Rural, centrado en las especies ganaderas autóctonas.

Actividades para las familias

La titular de Cultura defendió la variedad del programa y el hecho de que habrá también un amplio abanico de actividades para las familias, para las que se han diseñado veintidós actividades "de calidade", que se celebrarán tanto en la carpa que se instalará en el aparcamiento del Seminario como en las calles, dentro del San Froilán Miúdo.

El programa se presentó este miércoles a la comisión de fiestas, pero su contenido comenzó a trascender ya un día antes, lo que motivó ayer las críticas del PP, que consideró ese hecho una falta de respeto al órgano supuestamente encargado de aprobar el programa. La formación acusó al gobierno de trabajar "a golpe de improvisación".

Puntos violeta contra agresiones machistas

El Concello apuesta por prevenir, y atender en el caso de que se produzcan, las agresiones a mujeres y por ello funcionarán dos puntos violeta.



Maite Ferreiro avanzó que estarán disponibles allí especialistas en materia de igualdad, que trabajarán en informar, concienciar y dar pautas para evitar situaciones de acoso y violencia machista y proporcionarán apoyo, refugio y asesoramiento en el caso de que se produzca algún caso.



Esos puntos violeta se establecerán en colaboración con Cruz Roja y funcionarán en ambulancias de esa organización. Se situarán en el centro y en el ferial, los puntos de mayor concentración de gente.

Un San Froilán vegano

Imagen del plato de setas á feira con cachelos. A HEDREIRA

El programa oficial ya tomó forma y, a la vez, lo van haciendo actividades alternativas que organizan diversos colectivos. Entre las citas singulares de este año está el llamamiento a participar en una pulpada vegana.



Lo organiza el centro social A Hedreira, con base en la calle Catasol, para el día 5 y se servirán alimentos veganos. El plato principal, en lugar del pulpo, serán setas shitake á feira.