San Fernando se queda sin fondos europeos

Ya es definitivo: no habrá dinero europeo para rehabilitar el cuartel de San Fernando ni para el matadero. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicó la resolución definitiva de las ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública y todos los proyectos enviados tanto por la capital como por ayuntamientos de la provincia se quedan fuera.

El Concello de Lugo había presentado dos solicitudes -con las que se optarían en total a 12 millones de euros- para rehabilitar el antiguo cuartel y convertirlo en museo de la romanización. La primera partida, de 6 millones, no se aprobó y el gobierno local dice que era consciente de que, al no prosperar aquella primera ayuda, era difícil que se lograra la segunda, también de seis millones. Así, en realidad hace mucho que era sabido que ese dinero no llegaría, por mucho que la negativa fuera solo oficiosa.

El hecho de no lograr esos fondos, señalaba este jueves el gobierno de Lara Méndez, no significa que se vaya a renunciar al museo de la romanización. Se seguirá reivindicando que la Xunta invierta en restaurar ese edificio histórico.

El Concello, que también opta ahora a 3 millones de un plan turístico para actuar en el antiguo cuartel, dice que en ese caso sí tiene el compromiso del Gobierno central. Ese dinero se destinaría a realizar el plan director y el proyecto de musealización.

Insiste, en tanto, en que gastó 3 millones en comprar el antiguo edificio militar y que la Xunta debe cumplir y hacer allí un museo que, manifiesta, no será solo de Lugo, sino de toda Galicia, ya que el objetivo sería traer a la capital piezas de toda la comunidad que sean relevantes para explicar la romanización en Gallaecia.

La resolución ministerial vino a confirmar que no habrá tampoco dinero de los fondos europeos para rehabilitar el antiguo matadero municipal para hacer allí la nueva sede de la Protectora de Animales. En ese caso, dice el gobierno local, la negativa se salvará con el compromiso de la Diputación de cofinanciar la obra, aunque sin el dinero europeo el proyecto podría ser más modesto.

Otros proyectos rechazados en la provincia