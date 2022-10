Salva Arco: "A miña sogra gañoume en tiro"

Púxoo a proba unha vez a súa sogra no San Froilán e iso non se lle esquecerá na vida. Ambos os dous estaban xogando a encestar tres pelotas nunha tómbola e ela gañoulle a el, a Salva Arco, ex xogador do Breogán. Nunca máis volveu pasar pero foi suficiente para que ela llo lembre todas as festas. O caso é que debe de seguir xogando todos os anos. Entre tómbolas e polbo, Salva desembolsa uns 200 euros nas festas.

Canto estaría disposto a pagar por unha ración de polbo nas casetas do San Froilán?

Calculo que 14 euros.

Cal é a fórmula máxica para que esta festa se distinga doutras?

Creo que nunha festa tan antiga como esta (máis de 200 anos, verdade?), a clave é saber manter a esencia sen deixar de adaptarse aos tempos. O San Froilán xa ten a súa identidade, o seu carácter. Conservar esas señas xa a fai diferente e única.

Hai algo que nunca se perda en cada edición das festas?

Visitar as casetas e comer polbo nelas. Pasear pola feira coa familia, subir o meu fillo nas atraccións e gozar dos espectáculos na rúa. Nunha palabra, respirar os distintos recunchos onde se viven as festas.

Cal é o seu nivel de gasto nas festas de San Froilán?

Non che sabería dicir exacto, pero sobre 200 euros.

Churros ou castañas?

Churros!

Que San Froilán prefire: o das multitudes do Domingo das Mozas ou o máis tranquilo do resto dos días de semana?

Gústanme todos os días, o San Froilán dá para todo.

Cal é o cachifallo que todos os anos compra nos mercadiños do San Froilán?

Non hai nada fixo, cada ano déixome sorprender.

Bota de menos os senegaleses?

Non sabía que houbese cambios sobre esta cuestión.

Lígase moito no San Froilán?

Creo que cheguei un pouco tarde a Lugo para poder contestar a esa pregunta en condicións.

Se tivese que resumir as festas nunha palabra, cal se lle ocorrería?

Tradicionais.

Cal é ese segredo inconfesable relacionado coas festas que nunca lle contou a ninguén?

Que a miña sogra me gañou nun concurso de tiro nunha das tómbolas da feira. Había que encestar as tres pelotas nun pequeno buraco e meteu as tres. Foi a única vez. Nunca máis volveu repetilo, pero foi suficiente para que ela mo lembre en cada San Froilán.

Cantas veces na súa vida vestiría o traxe tradicional?

Nunca tiven a oportunidade de vestir o traxe tradicional galego, pero non tería ningún problema en poñermo cando fixese falta. O vínculo que me une a Galicia cada vez é máis grande e estaría moi orgulloso de levalo posto.

Que prenda elixiría e por que?

Escollería a faixa. Lémbrame moito á faixa que levan os castellers da miña terra e son recordos que gardo con moito agarimo.