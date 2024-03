La salud renal pasa factura a los pacientes domiciliarios

María José Otero se hace la diálisis en casa y dice que la experiencia es "buena". Ella se engancha seis días a la semana a una máquina que hace el trabajo que no pueden hacer sus riñones y no tiene ninguna duda de las ventajas que tiene poder tratarse sin tener que pasar varias horas al día en el hospital. Pero lamenta que, por razones económicas, pueda haber pacientes que no puedan permitirse un tratamiento que mejora la calidad de vida de los enfermos renales.

Otero es paciente, pero también la presidenta de Alcer, la asociación que agrupa a los enfermos renales de Lugo, un colectivo que tiene en marcha una campaña para pedir ayuda económica para los enfermos electrodependientes, aquellos que necesitan para vivir máquinas cuyo mantenimiento tiene un fuerte impacto en la factura eléctrica de los hogares.

Esta lucense explica que ella hace mucho que no hace cuentas sobre el gasto que supone la máquina, pero también advierte que ni todas las máquinas son iguales, ni todos los pacientes se tratan el mismo número de horas ni todos tienen la misma capacidad económica. "Quizás para mí diez euros más en la factura sean algo asumible, pero pueden no serlo para una persona con una pensión muy baja, que a lo mejor tiene que renunciar a comida para mantener una máquina que necesita para vivir", dice sobre la seriedad del problema que los pacientes han puesto sobre la mesa.

Cuenta que los enfermos, en función de su estado, pasan enganchados a la máquina entre 18 y 60 horas a la semana, así que el gasto no es igual para todos. Tener en casa ese sistema es una ventaja, asume, pero cree que los pacientes que se hacen la diálisis en casa también ahorran dinero al sistema, porque no tienen que ir continuamente al hospital, donde también gastan luz y debe atenderles una enfermera, apunta.

Ese ahorro que hacen al sistema y, sobre todo, la vulnerabilidad económica de algunos enfermos justifica que la administración compense los gastos de luz de los enfermos, dice Otero.

Advierte que muchos, además, tienen también gasto de agua, dependiendo del tipo de máquina que precisen para limpiar su organismo con ese sistema mecánico que hace el trabajo de los riñones.

Ella empezó a tratarse en casa en 2015 y desde entonces ha ido cambiando de máquina y de tratamientos. Ahora no necesita agua, pero hubo un tiempo en que sí y también era un gasto, recuerda.

Dice que es triste que una cuestión económica "afecte a la libertad de los pacientes para elegir el tipo de tratamiento que reciben, sobre todo porque la diálisis en casa te da una calidad de vida que no te da la hospitalaria, que supone tener que viajar y someterse a unos horarios regulados, mientras que en casa tienes un margen para decidir, y cambiarlos si lo necesitas, los horarios a los que te enganchas".

Advierte que es también mejor tratarse en casa desde un punto de vista fisiológico, porque en el hospital los días de tratamiento son más limitados y eso supone que el cuerpo pasa más horas acumulando residuos.

Unas 70 personas se tratan en casa

En Lugo hay más de 70 pacientes renales que se hacen el tratamiento en casa. Las circunstancias varían mucho de unos a otros y hay también distintos tratamientos. Así, hay 51 enfermos que se hacen diálisis peritoneal y otros 23 pacientes de hemodiálisis domiciliaria.

En tanto, a hemodiálisis hospitalaria acuden 50 personas al Hula y otras 50 al hospital de Burela. Con tratamiento en las sedes de la Clínica Braum en Lugo y Monforte hay 110 pacientes.

En torno a un 15 por ciento de los pacientes están en lista de espera para trasplante. Día Mundial Alcer salió a la calle por el Día Mundial del Riñón y recibió el apoyo de ciudadanos, representantes políticos y deportistas de equipos como el Breogán, el Lugo o el Emevé