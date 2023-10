Reciben el alta hospitalaria las niñas heridas en el Saltamontes, que sigue precintado

Las dos niñas de once años que sufrieron un accidente en el Saltamontes el viernes por la noche han recibido el alta en el Hula.

Mientras, la atracción sigue precintada. La previsión, según informó la concejalía de Cultura, es que este sábado fuera inspeccionada por un ingeniero contratado por la empresa y, a continuación, el informe fuera contrastado por un profesional del Concello. A la espera de esa comprobación, todo apunta a que el accidente se produjo por un fallo del personal que está al frente del aparato, al no comprobar de forma fehaciente que la barra de seguridad estaba bien colocada y sujeta.

Este no fue el único accidente que se produjo en el recinto ferial del San Froilán desde que este abrió, el viernes de la semana pasada. Una mujer se rompió la tibia y el peroné en uno de los barcos y otra persona sufrió un golpe en los toros mecánicos que están situados en las Cuestas del Parque. No obstante, estas atracciones no dejaron de funcionar en ningún momento porque se considera que los accidentes que se produjeron no son imputables a los aparatos.

Las atracciones son inspeccionadas una vez acaba su montaje por un ingeniero de parte y después el informe de cada una de ellas es visado por un técnico del Concello, que da fe de que cumplen con la normativa y con las condiciones de seguridad específicas para cada una de ellas.