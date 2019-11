Se salta el alejamiento de Lugo para "pedir Justicia" y afronta 10 meses de cárcel

La guerra de un lucense contra una decisión judicial acordada en un procedimiento contra él por violencia de género no deja de pasarle factura. Hace tan solo tres semanas, el Penal 1 lo condenó por saltarse la orden de alejamiento de Lugo para recuperar su televisor y ahora afronta 10 meses de cárcel por volver a quebrantar la orden para "perdir Justicia" con una pancarta.

En febrero de 2018, el juzgado de Instrucción número 3 le impuso la prohibición de entrar y residir en el municipio de Lugo. Sin embargo, el hombre no aceptó de buen grado la imposición del juez y acudió a la capital un mes más tarde, según dijo, "para recuperar mi tele, ya que me la querían robar y no lo podía permitir".

Por estos hechos, el fiscal lo acusó de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, por el que la jueza del Penal número 1 lo condenó a pagar una multa de 2.160 euros. Sin embargo, sus cuentas pendientes con la Justicia no quedaron zanjadas con esa condena, ya que el día 16 de julio de 2018 –cuando todavía se encontraba vigente la orden de alejamiento de la ciudad–, el hombre acudió de nuevo a la capital lucense y no pasó desapercibido.

El acusado se puso a mediodía delante de la puerta principal de los juzgados de la Praza de Avilés y desplegó una pancarta en la que profería varios insultos hacia su exmujer. "Pido justicia ante esta injusticia. La víctima soy yo y no la culpable", finalizaba el mensaje. La Policía Nacional acudió al lugar para identificar al hombre, pero los agentes comprobaron que estaba incumpliendo una orden judicial y lo detuvieron.

El ministerio público lo acusó de nuevo de cometer un delito de quebrantamiento de medida cautelar, "ya que no tenía autorización judicial" para estar en Lugo, y solicita para él una condena de diez meses de prisión.