El salón Expoboda y el ciclo Música no Mercado, entre las actividades en la Praza

La Praza de Abastos de Lugo albergará el salón de bodas Expoboda, que se celebrará entre los días 14 y 16 de octubre. Cristina López, edil de Participación e Servizos para a Veciñanza, presentó este jueves el nuevo programa de activivades del Mercado, que incluirá también un campeonato de futbolín el 13 y el 14 de agosto.

"Seguimos a traballar na promoción da Praza e do Mercado, con actividades diversas que acheguen estas instalacións á veciñanza", indicó López.

El ciclo Música no Mercado animará las instalaciones gracias a la banda Claustromusical, que actuará este sábado 30 de mayo a partir de las 13.15 horas, y los días 28 de mayo y 19 de junio.

ACTIVIDADES INFANTILES. Las actividades infantiles se mantienen en las mañanas de los sábados de abril, mayo y junio, entre las 11.00 y las 14.00 horas. Los menores podrán participar en talleres de reciclaje, creatividad y cocina.

La concejala recordó que el Concello quiere así "facilitar que as nenas e nenos poidan divertirse e aprender mentres as familias realizan as súas compras na Praza de Abastos e no Mercado Municipal".

Actividades en el Cementerio Municipal

Las actividades en el Cementerio Municipal empiezan este fin de semana. La Escola Palimoco organiza una visita teatralizada el sábado a partir de las 17.00 horas –Quen ocupa esa cadeira– y una actividad relacionada con el día de la madre el domingo.