La salita de estar del arte

La alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, acompañada del edil de Dinamización Económica, Mauricio Repetto, inauguró este jueves el primero coliving artístico municipal dedicado al arte, en el que supone además un nuevo impulso a la revitalización del barrio de O Carme. La inauguración tuvo lugar en el exterior del centro, construido al pie del Camino Primitivo, tras la rehabilitación por parte del gobierno local de la que había sido la vivienda del pintor y escultor Gómez Pacios.

En la apertura de esta "vanguardista" dotación, la alcaldesa señaló que "nace co obxectivo de ser catalizador da cretividade e do desenvolvemento profesional no ámbito artístico e cultural, pero tamén para contribuír á rexeneración desta zona estratégica de Lugo. Con este acto arrinca a actividade nesta nova dotación artística para dar a coñecer o edificio entre a cidadanía e os axentes culturais da comunidade".

Esto será hasta primeros de 2025, cuando se prevé que entre en funcionamiento el Reglamento de las Residencias Artísticas Internacionales del Coliving. Los artistas podrán optar las becas para trabajar en el coliving tres meses, para desarrollar y exponer su obra.

Precisamente, muchos representantes del colectivo artístico, cultural y educativo de Lugo estuvieron presentes en esta inauguración para recorrer unas instalaciones que supusieron la construcción de una nueva edificación y de la recuperación de 3.000 m2 de zonas verdes a su lado, que se habilitarán como zona cultural abierta a toda la ciudadanía y que contará con programación propia. Se invirtieron 490.978 euros, financiados en un 80% con fondos Feder de la Unión Europea.