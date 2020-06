Las salidas de mayores en residencias dependerán de los casos del concello

Los mayores que viven en residencias y las personas con discapacidad que viven en centros empezarán su nueva normalidad la próxima semana, lo que implicará que podrán salir a hacer gestiones, recados o reuniones con la familia. Todas esas salidas estarán supeditadas no solo a la situación del propio centro sino a la del municipio en el que se encuentran: si se produce un brote en la residencia se cerraría, pero también podría hacerse en caso de un brote en el municipio para evitar contagios.

Personal de la gerencia del Hula, los servicios de Geriatría y Medicina Interna, Atención Primaria, la delegación provincial de Sanidade, Política Social y las residencias de tercera edad, centros de personas con discapacidad y viviendas comunitarias constituyeron este martes un comité que tiene el objetivo de supervisar los problemas de salud de estos centros más allá del coronavirus.

Parte de esta primera sesión se dedicó a la etapa que empieza el lunes. Según recordó la geriatra Rocío Malfeito, si apareciese un caso de Covid-19 en una residencia, como todas han diseñado circuitos específicos y sectorizado sus instalaciones, estarían en condiciones de aislar al paciente, si sus síntomas no requirieran ingreso hospitalario, sin necesidad de cerrar todo el centro. De esta manera, el resto de los residentes podrían seguir saliendo con las precauciones que seguimos todos y recibiendo visitas.

El comité apuesta por "hacer mucha educación sanitaria" y poner mucha atención a cualquier síntoma

"Se considera un brote a partir de los tres casos o más", señala la doctora Malfeito. En esa tesitura, sí que se optaría por cerrar el centro. De igual forma, si en el municipio en el que se encuentra la residencia aparecieran tres casos también se podría optar por esa medida.

Por el momento, está previsto que los residentes autónomos puedan salir a partir del lunes solos y que el resto puedan hacer visitas acompañados del personal de los centros o de sus familias. La geriatra recuerda que, para los mayores, el confinamiento ha sido especialmente duro, ya que no solo ha sido más estricto sino que ha tenido una mayor duración. "Ha afectado a los mayores. Tiene efectos psicológicos y hay mayores que no quieren comer porque no pueden visitar a su familiar, por ejemplo", explica.

De igual manera, ha tenido consecuencias para los residentes de centros para personas con discapacidad. Muchos de ellos viven en ellos a lo largo de la semana pero pasan el fin de semana en casa con sus respectivas familias y ahora llevan tres meses sin poder hacerlo.

Para hacer salidas con seguridad, en el comité se recomendó "hacer mucha educación sanitaria" y poner mucha atención a cualquier síntoma que pueda presentar algún residente para poner en marcha con rapidez el proceso de diagnóstico y de rastreo de contactos.

Además, previsiblemente se hará un nuevo cribado a todas las personas en centros sociosanitarios. Después de que se les hiciera PCRs a todos mientras estaban confinados para detectar cualquier posible caso de Covid-19, ahora se hará una segunda ronda para ver cómo está la situación de las residencias cuando ya están abiertas, recibiendo visitas de familiares y con los residentes saliendo con normalidad.