Las tres salas de cine de Montero Ríos abrirán el próximo viernes: así serán

Las nuevas salas de cine de la calle Montero Ríos abrirán en una semana. Xildar Fuxaos SL, la firma que adquirió a finales de marzo los locales de proyección, ya tiene ultimada la reforma y prevé iniciar la actividad el viernes próximo. Ese día habrá ya proyecciones en horario comercial, por lo que las salas funcionarán con total normalidad, según la previsión.

La empresa, que recupera la oferta del séptimo arte para el centro de la ciudad, va a proyectar en las salas de Montero Ríos tanto cine comercial como de autor.

Este multicine, que llevaba más de una década cerrado, ha sido objeto de una intensa remodelación y tendrá una capacidad media para unos 120 espectadores en cada sala. Se ha perdido algo de espacio en cada una de las tres debido a que se han instalado butacas más amplias y cómodas, en sintonía con la demanda actual del público.

Los cines de Montero Ríos reabren de la mano de Xildar Fuxaos SL, una sociedad recién constituida que, por coincidir varios de los socios, tiene relación con Ciproga, la compañía gallega que en estos momentos explota los cines del centro comercial Abella y que hasta finales del año pasado gestionaba también los de As Termas.

La reapertura de las que serán las salas más céntricas de la ciudad se produce en un momento de cambios en el sector, tras la recuperación hace unos meses de algunas de las antiguas salas de la Praza Viana do Castelo, donde se proyecta cine que no lleva la etiqueta de comercial, y la reforma en As Termas, donde operará Yelmo, una de las grandes firmas nacionales de distribución.

La reapertura en As Termas se ha retrasado según lo inicialmente anunciado pero cuando se reinicie la actividad habrá en Lugo cuatro operadores de cine funionando, siempre que Ciproga opte por continuar en Abella.