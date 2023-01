El salario bruto de los lucenses en el año recién acabado fue de 1.748 euros mensuales, lo que supuso 226 menos que la media nacional, que fue de 1.974 euros. Así figura en la última estadística de bases de cotización al régimen general de la Seguridad Social.

Lugo, para cuya media se ha tenido en cuenta las bases de 86.023 cotizantes, se sitúa con ese importe en el puesto número 37 en el ránking de las 50 provincias y las dos ciudades autónomas de todo el Estado.

Ese sueldo de los lucenses se revalorizó el año pasado un 2,6% con respecto a la media de 2021, cuando fue de 1.703 euros. Una subida insuficiente para hacer frente a la inflación, que en el último mes fue de 5,8%, pero que en verano llegó a ser casi el doble.

Las centrales sindicales inciden en la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores de Lugo y en que estos bajos salarios repercutirán en las futuras pensiones, en las que la provincia se mantiene en el furgón de cola a nivel nacional.

Esas notables diferencias salariales, a juicio del secretario general de la unión comarcal de CC.OO. de Lugo, Manuel Quiñoá, responden a varios factores. Por una parte, cita la falta de inversiones en infraestructuras. "Temos malas comunicaciones co resto das provincias galegas e tamén cara o exterior. Isto non atrae ás empresas para instalarse aquí", dice. Por otra parte, considera que el tejido empresarial "está anclado no pasado, non hai investimento en novas tecnoloxías, nin tampouco en proxectos de I+D+i, que é o que da valor engadido".

Mientras, el secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), Jaime López, sostiene que las provincias con un menor salario medio son aquellas que tienen "un menor desarrollo industrial, con un tejido productivo más débil tanto por el número de empresas como por su tamaño". Añade que "no debemos olvidar que el 99% de las empresas lucenses son microempresas y pymes".

Esa estructura del tejido empresarial es clave a la hora de determinar la cuantía de los sueldos. Jaime López recuerda que los profesionales mejor pagados son aquellos de "muy alta cualificación y que se sitúan desde hace años y según diferentes estudios en las multinacionales".

"Lugo es una provincia en la que esta tipología de empresas se cuentan con los dedos de una mano y sobran", precisa este ejecutivo de la patronal lucense.

Gerente de excelencia operativa, en el sector industrial; director de contratación, en el de construcción, o responsable de compras de transporte, en el de logística, son algunos de los perfiles mejor remunerados en Galicia, según un reciente estudio de una compañía de recursos humanos.

Jaime López pone de manifiesto que "esta debilidad se traduce en una menor capacidad competitiva y un mayor sufrimiento a la hora de soportar los costes laborales y los de todo tipo".

Entre las 15 que figuran por debajo de Lugo en la clasificación que se puede realizar con esta estadística de la Seguridad Social se encuentran curiosamente provincias con tanto tirón turístico como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz o Alicante.

Encabezan este ránking las tres provincias vascas (Guipúzcoa, Álava y Vizcaya), prueba evidente del potencial industrial de Euskadi, que tienen un sueldo bruto medio que supera al lucense en más de 600 euros mensuales, lo que supone un 34% más.

Madrid y Barcelona se sitúan en el quinto y sexto puesto de esta tabla, respectivamente, precedidas, además de por las vascas, por Navarra. Solo en ocho de las 50 provincias y dos ciudades autónomas el salario bruto medio supera los 2.000 euros al mes. Junto a las seis citadas, figuran Burgos y Ceuta.

En donde los trabajadores por cuenta ajena cobran menos es en las dos provincias extremeñas, Badajoz y Cáceres, con 111 y 86 euros menos, respectivamente, que Lugo.

Galicia

"En España, dependendo de onde traballes hai unha considerable brecha salarial", afirma Manuel Quiñoá.

Para encontrar en la clasificación a la primera provincia gallega hay que bajar al puesto 17º, en donde se sitúa A Coruña con 1.891 euros -143 más que Lugo-, Pontevedra ocupa el puesto 28º con 1.804 euros -56 más- y cierra la representación gallega Ourense dos peldaños por debajo de Lugo con 1.740 euros -ocho menos-.

Manuel Quiñoá hace hincapié en que, si los empleados mejor pagados están en el País Vasco, Galicia se sitúa como "a sétima comunidade cos salarios máis baixos de España, pois temos unha media que se sitúa en torno aos 1.982,31 euros. Mesmo os nosos veciños asturianos (2.078,32 euros) e os castelán-leoneses (1.904,30) teñen mellores salarios que nós".

Si se produce una brecha salarial entre los trabajadores de una u otra provincia, también existe en la misma dependiendo del género, lo que a juicio de este sindicalista "segue a ser preocupante".

Detalla que en la provincia de Lugo la media salarial de un hombre es "igual ou superior aos 1.800 euros, mentres que a media das mulleres está entre os 1.600 e os 1.699 euros".

Este dirigente de CC.OO. advierte que esta es "unha nota predominante en todo o territorio do Estado, o que arroxa unha das grandes disparidades que segue rexistrando o mercado laboral no noso país".

Los lucenses son los gallegos menos satisfechos con sus sueldos

Si sus sueldos son de los más bajos de todo el Estado, difícilmente los lucenses pueden estar satisfechos con sus ingresos. Según el Instituto Galego de Estatística (Ige), el 30,45% de los trabajadores de la provincia de Lugo le ponen un suspenso a las remuneraciones que perciben y solo el 6,97% están plenamente satisfechos.

Los lucenses son los empleados gallegos más descontentos. Les siguen los de A Coruña con el 27,85%; los de Ourense, 26,39%, y los de Pontevedra, 23,98%.

La condición de su puesto con la que se muestran más convencidos los empleados de la provincia de Lugo es con la distancia y el tiempo que invierten en desplazarse desde su vivienda hasta su centro de trabajo. El 41,31% se declaran plenamente satisfechos y solo el 7,95% no.

Otras dos condiciones laborales que les agradan, según recoge el informe del Instituto Galego de Estatística, son la estabilidad laboral y la seguridad y la prevención de riesgos. El 31,97% y el 31,87%, respectivamente, están plenamente satisfechos.

También les convencen las condiciones ambientales en las que desempeñan su trabajo (iluminación, temperatura, ruidos, espacio...). El 28,20% de los ocupados de la provincia de Lugo consultados le ponen un sobresaliente y solo el 7,63% las suspenden.

Uno de cada cinco trabajadores lucenses, el 20,84%, está plenamente satisfecho y casi la mitad, el 47,55%, le pone un notable alto a las tareas y actividades que realiza en su puesto.

Tras los salarios, las dos condiciones laborales que menos les convencen a los ocupados de la provincia de Lugo son el horario y el ritmo y la carga de trabajo, según pone de manifiesto la encuesta realizada por el Instituto Galego de Estatística. El 20,55% y el 17,94% de los lucenses, respectivamente, no las aprueban, mientras que el 17,60% y el 11,32% le ponen como nota un sobresaliente.

A nivel autonómico el horario y el ritmo y la carga de trabajo también son, después de los ingresos, lo que menos satisface a casi uno de cada cinco empleados gallegos.