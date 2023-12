El salario medio en la provincia es de 20.788 euros, con gran diferencia por sectores

Los trabajadores de la banca y de las aseguradoras son los mejor pagados de Lugo. La retribución media de los empleados de esas compañías es de 31.975 euros, más del triple de lo que perciben quienes se dedican a los servicios personales y de ocio: 10.320 euros brutos anuales.

El tamaño y la actividad de las empresas, unido a la formación y responsabilidad del trabajador, puede ser determinante en esas diferencias salariales. Pero hay otros factores diferenciadores, incluido el sexo. Así, en el caso de los hombres, el salario medio de los empleados de banca y seguros es de 36.865 euros, bastante por encima de la media provincial, mientras que las mujeres que operan en esos sectores ganan de media 28.178. Las diferencias evidencian las distintas escalas que ocupan aún hombres y mujeres.

Esos contrastes se dan en todos los sectores de actividad, pero son también muy pronunciadas en la segunda y tercera área de actividad con mejores retribuciones medias en la provincia, la de industria extractiva, energía y agua, donde la retribución media es de 28.512 euros, y la de servicios sociales, donde el salario intermedio alcanza los 27.029 euros.

Ese último sector es un enorme cajón de sastre, lo que supone que la media es resultado de combinar los salarios de perfiles profesionales muy diversos, incluidos los de colectivos sanitarios como el de médicos. No obstante ese cajón de sastre, ahí la brecha se repite y la retribución masculina media llega a los 29.888 euros, mientras que la femenina se ve mermada, hasta quedar en 25.574 euros.

En Lugo se repiten, en esos sectores y en otros, dinámicas que son generales a todo el país. Pero, a la vez, la realidad salarial se ve condicionada por las propias características económicas de la provincia. De ese modo, los salarios en casi todos los sectores están generalmente por debajo de la media nacional y gallega.

En general, las medias salariales se disparan por las retribuciones siempre considerablemente más altas de las grandes ciudades, donde tienden a concentrarse los profesionales mejor pagados. Ello hace que, a nivel general, despunten los salarios en Madrid y, en Galicia, en A Coruña.

Hay un sector de Lugo, el agrario, que es el único que rompe con esas tendencias generales. En la provincia, los trabajadores dedicados a la agricultura o la ganadería perciben de media 17.291 euros, muy cerca de doblar los 9.803 del conjunto español.

Los datos, que proceden del informe sobre retribuciones de 2022 de la Agencia Tributaria, son en todo caso un completo retrato de las diferencias salariales que se registran en función del sector de actividad, pero también de la provincia en la que se trabaja. Así, con carácter general, el salario medio en Lugo es de 20.788 euros, mientras que en el conjunto español es de 25.265 euros.

La media gallega está en 21.999 euros y la diferencia, como es habitual, la marcan Pontevedra y, sobre todo A Coruña, donde una media de 23.456 euros marca máximos autonómicos.

Lugo es la tercera provincia gallega en retribuciones medias, pero va por delante de gran parte de esa España interior y vaciada con la que comparte muchos problemas, desde el envejecimiento a la falta de gran industria. En salarios quedan por detrás de Lugo, por ejemplo, las provincias extremeñas, varias de las castellano-manchegas, como Ciudad Real, Cuenca o Albacete, parte importante de las andaluzas, como Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén o Málaga. Lugo va casi a la par de Teruel en salarios y también adelanta a Tenerife y Las Palmas, en Canarias.

En Lugo, Hacienda registró 119.914 asalariados, que percibieron en conjunto 2.492.715.777 euros de retribuciones en 2022.

Hay 90 lucenses que ganan hasta trece veces el SMI y llegan a 196.000 euros al año

Hay en Lugo 90 personas cuyas retribuciones multiplican hasta por 13 el salario mínimo interprofesional (SMI). Perciben, de media, 196.000 euros al año.

En el siguiente tramo, el de los que ganan entre 7,5 y 10 veces el SMI, tampoco hay muchos lucenses: son 222 y perciben de media 116.422 euros brutos anuales.

Son muchos más, en concreto 19.797, los que perciben sueldos que no llegan ni a lo irrelevante: 3.043 euros.

La mayor franja de asalariados lucenses está entre quienes tienen sueldos que oscilan entre el salario mínimo y 1,5 veces este. Son 34.405 trabajadores y, como media, su retribución es de 17.296 euros anuales. La siguiente mayor franja de población trabajadora la conforman 17.513 empleados, con una retribución media de 24.114 euros.

En la franja de quienes ganan de media 31.333 euros solo hay ya 8.983 lucenses y los que alcanzan de media los 45.245 euros son tan solo 4.514.

Perder dinero ganando más

Los salarios han subido, pero en realidad casi todo el mundo gana menos de facto. La subida del salario mínimo interprofesional y la revisión de los convenios colectivos provocaron un incremento de las nóminas de muchos trabajadores, pero la inflación se ha comido las alzas laborales y más.

En el año 2022, los sueldos crecieron de media un 3,2 por ciento en Galicia, pero ese alza no llegó para compensar el impacto de la inflación, de modo que el poder adquisitivo cayó un 5,3%.

La situación no afecta igual a todos los trabajadores. Antonio Niño, del sindicato CIG, apunta en Lugo los del metal fueron los únicos convenios que sí se ajustaron a la subida del IPC. También lo hicieron algunos convenios de empresa, que por lo general permiten mejorar el convenio sectorial. Pero fueron raras excepciones, apunta.

Pero, advierte, hay muchos sectores en los que no se ha cerrado una revisión salarial que permita actualizar los ingresos mínimamente. Cita como sectores especialmente dañados los de la sanidad privada, la limpieza, el transporte y el comercio. Hay muchos que no tienen un convenio actualizado, recalca.

Según un informe de Adecco, en términos generales, la realidad es que un trabajador gallego gana, de facto, 1.031 euros menos al año como consecuencia de la inflación, disparada desde el año 2021 y que ha tenido un gran impacto en el precio de todos los productos y servicios básicos, desde la alimentación a la energía. Pero esas son medias. Las realidades oscilan por sectores y también por provincias y Lugo, según lo que apunta Niño, se lleva la peor parte.

Asegura que hay muchos trabajadores lucenses están sujetos al salario mínimo interprofesional y señala que las subidas de este en los últimos años no ha conllevado en muchos casos mejoras en las retribuciones, ya que los incrementos han acabado siendo "absorbidos " por cuestiones como la clasificación de muchos trabajadores en las categorías laborales más bajas. El sindicalista apunta que es algo que pasa mucho en el sector sanitario.

Para lograr cierto reequilibrio, apunta, sería necesario incrementar el salario mínimo hasta los 1.223 euros prometidos. El problema, dice, es que la aplicación de ese objetivo salarial ahora no se prevé que sea efectivo hasta 2025 y para ese momento la pérdida de poder adquisitivo se habrá agrandado.

La experiencia vale y, a más edad, mejor salario

Las reglas legales que rigen el mundo del trabajo y la experiencia hacen que la edad sea, en general, un plus. Pero no siempre los muy veteranos ganan mucho. Hay 1.881 trabajadores lucenses que han superado los 65 años y siguen al pie de lo cañón. Se mantienen en activo a pesar de que la retribución media que perciben no ex excesivamente alta: 18.686 euros.

Son muchos más esos mayores en activo que los menores de 18 años que trabajan en la provincia, claro que esos jóvenes que lo hacen tienen de media unas retribuciones insignificantes, 2.613 euros de media, que pueden corresponderse con trabajos de carácter eventual.

Entre los 18 y los 25 años hay 9.845 lucenses en activo y los salarios medios anuales siguen siendo irrisorios: 8.321 euros. Es entre los 26 y los 36 años cuando la situación laboral parece empezar a encarrilarse. Hay en ese colectivo 22.201 lucenses que trabajan y tienen unas retribuciones medias de 17.550 euros.

De 36 a 45 años hay 31.868 lucenses en el mercado laboral, y con una situación ya más consolidada, pues los ingresos medios en esa etapa están ya en 21.576 euros. El grupo más numeroso de trabajadores de Lugo lo forman los que están entre los 46 y 55 años. Son 31.940 personas y sus retribuciones medias alcanzan los 23.403 euros.

En el siguiente tramo de edad hay ya muchos retirados. Quedan en el mercado laboral 23.403 trabajadores y la media de sus salarios es de 25.139 euros.