El Sagrado Corazón estrenará plaza "en poucas semanas"

El teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, dio un plazo de "poucas semanas" para que sea reabierta al público la reformada plaza de la iglesia del Sagrado Corazón, unas obras que este jueves visitó —en compañía de los ediles de infraestructuras y cultura, Alexandre Penas y Maite Ferreiro— y donde el Concello invirtió 86.020 euros.

Arroxo y los otros dos ediles se reunieron con los técnicos responsables de la obra. Allí comprobaron la ejecución de los trabajos de reforma, consistentes en la renovación del firme de la plaza y su iluminación avanzando en la implantación de luminarias LED, que cuentan con consumos inferiores a las instaladas actualmente y tendrán una tonalidad de luz más agradable.

"Nas vindeiras semanas, a veciñanza da zona poderá desfrutar dunha praza totalmente renovada e humanizada, que dará continuidade ao traballo realizado trala instalación do ascensor", indicó Rubén Arroxo.

El teniente de alcaldesa incidió en que estas obras mejorarán la calidad de vida de los vecinos del Sagrado Corazón dado que "converterán este lugar nun espazo máis aberto e amable coas persoas e comunicarán a praza co ascensor", dijo Arroxo.

Estas obras del Sagrado Corazón se encuadran dentro del proyecto del área de infraestruturas de la Tenencia de Alcaldía de mejora de las calles y espacios en distintos barrios de la ciudad. La idea es, según expone Rubén Arroxo, "garantir que toda a veciñanza, independentemente do lugar no que viva, teña as atencións precisas por parte do Concello".