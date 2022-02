La okupación de viviendas amenaza con sacar de nuevo a la calle a los vecinos de todo un barrio de la ciudad. Si hace años fueron los residentes de As Gándaras quienes, prácticamente solos, lograron liberar casas y frenar la okupación de otras, esta vez son los del Sagrado Corazón quienes se plantean movilizarse para concienciar a los gobernantes públicos del alcance de este problema.

En un barrio con un alto porcentaje de viviendas vacías, en este momento son cuatro y algún bajo los bienes okupados, en dos edificios colindantes, los números 14 y 16 de la Avenida Adolfo Suárez. El hecho de ser la principal vía del barrio en actividad comercial y la más concurrida, por ser entrada y salida de la ciudad, no ha impedido que familias de etnia gitana se hicieran con las viviendas. Primero entraron en el 14, una casa con un elevado deterioro, con puertas y ventanas rotas y en cuyo bajo a día de hoy se acumulan trastos y basura, según se puede ver sin dificultad a través de la puerta entornada.

Ni en el 14 ni en el 16, un edificio que, por la contra, tiene una buena imagen exterior, respondía nadie ayer a mediodía, cuando este periódico intentó conocer la versión de los okupas. Tampoco fue posible hablar con los propietarios del edificio.

En numerosos casos, las personas que okupan viviendas proceden de ambientes marginales

El deterioro económico de muchas familias ha provocado que en los últimos años aumentaran las okupaciones, tanto por impago de alquileres como por allanamiento de viviendas. Sin embargo, el perfil de los okupas de Adolfo Suárez y de otras zonas de la ciudad no es exactamente ese. En numerosos casos son personas que proceden ya de ambientes muy marginales, que con frecuencia tienen adiciones y que subsisten gracias a rentas y ayudas públicas, a mendigar y, a veces, a la delincuencia. Algunos de los okupas del Sagrado Corazón intimidan a conductores en el entorno del Hula y de la estación de tren pidiéndoles dinero para aparcar, según afirman vecinos que los conocen desde hace años.

"Aquí pedinlles que non entrasen e a verdade é que non o fan, pero a xente está queixosa porque algún métese con quen lle parece, tírase aos coches, pide cartos de malas maneiras...", explican en un establecimiento comercial, que, como la mayoría de los vecinos consultados, pide no ser identificado por miedo a represalias.

José López no tiene problema en dar la cara, después de que, junto a otros residentes, ayer recurriera a los concejales del PP para expresar su malestar. "Os veciños imos saltar á rúa dun momento a outro se ninguén toma cartas no asunto. Este era un barrio de xente humilde, traballadora e educada e agora parece que somos nós os que molestamos. [Os inquilinos] enseguida che chaman a atención se te ven falando, tiven que poñer unha alarma nun garaxe que tiña, porque todo era mirar e preguntarme que tiña alí, e leváronme varias pitas dunha finca que teño por detrás, en Friás", enumera.

En el mismo sentido se expresa Alfonso Ibias. "Se non nos botan unha man teremos que facer algo, porque isto xa se sabe como é: detrás dun veñen outros. Vixían en que casas non entra ninguén e avísanse", explica.

Ejemplo de la preocupación existente es que algún propietario tapió la puerta del edificio, una práctica preventiva que se puede ver también en otros barrios.

Las normas para proteger a los más vulnerables pueden favorecer el problema



El problema de la okupación de viviendas no tiene en Lugo la dimensión de otras ciudades, pero sí ha ido creciendo en los últimos lustros, con casos desperdigados por muchas zonas y concentrados en algunas, como Camiño Real. Esta circunstancia junto a otras, desde la cobertura informativa que se da sobre este problema al negocio de las empresas de seguro y hasta de desokupación pasando por el elevado número de viviendas vacías que hay, así como algunos discursos políticos, han hecho que el temor de muchos propietarios a sufrir reste problema calase hondo.



Las dificultades legales para recuperar las viviendas allanadas, algunas inherentes a la burocracia y la lentitud del sistema judicial, también han contribuido a acrecentar la sensación de inseguridad. Pero sobre todo lo han hecho los últimos cambios legislativos, aprobados para proteger a la población más vulnerable durante la pandemia y que fueron prorrogados.



El Gobierno vetó el desahucio de familias vulnerables —es necesario informe de los servicios sociales— y limitó el desalojo en varios supuestos de okupación de viviendas vacías de grandes tenedores (más de diez inmuebles urbanos, sin contar garajes y trasteros). Si entre quienes se instalan en esas viviendas hay menores, dependientes o víctimas de violencia de género no hay desalojo, salvo que se haya usado violencia o intimidación, hasta que haya una alternativa habitacional. Se dan seis meses para esto y, si en ese tiempo no se haya una solución, los propietarios pueden exigir una compensación.



El PP es uno de los partidos que defienden cambios para proteger a los propietarios, como expuso ayer el diputado Jaime de Olano a representantes de la federación vecinal Lucus Augusti.

Percepción política: del alarmismo a la evidencia



El PP volvió a pedir ayer al gobierno local que cree una oficina para asesorar a los vecinos sobre cómo prevenir okupaciones y sobre cómo recuperar sus viviendas una vez que están ya han sido allanadas. El PP cree que se debería actuar en aquellas zonas donde este problema es más acentuado. Camiño Real, el barrio Feijóo y A Residencia son algunos de esos lugares, aunque también hubo ya alguna okupación en el casco histórico.



Tambien Cs reiteró recientemente su propuesta para actuar en este sentido y en otros, como el refuerzo de la vigilancia.



«El PSOE, en el último pleno municipal, nos acusó de alarmistas por pedir soluciones para frenar la inseguridad y las okupaciones de propiedades privadas cuando a la vista salta que no se trata de una invención de un partido político», afirmó ayer el viceportavoz del PP en el Concello, Antonio Ameijide.