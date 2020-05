Sabotean tres camiones de una empresa aparcados en O Ceao

La Policía Nacional investiga el sabotaje que sufrieron tres camiones de la misma empresa en la noche del jueves al viernes, cuando estaban estacionados en el aparcamiento que hay junto a la planta de Leche Río en O Ceao. La Policía no duda de que fue un sabotaje porque fueron los únicos camiones afectados de los alrededor de 70 que se encontraban en dicho aparcamiento.

Los daños, según explicó el propietario de los vehículos, Alberto Agruña López, podrían ascender a unos 25.000 euros, ya que le rajaron entre 25 y 30 ruedas y le rompieron los bombines de la amortiguación.

Este empresario del transporte no tiene duda alguna de que los autores son también profesionales del sector, en represalia porque “hay poco trabajo y yo, aunque bajó mucho, voy teniendo. Supongo que será porque en Leche Río los que nos dedicamos a corto, a rutas regionales, no esperamos para cargar; si llegamos y hay porte cargamos y tiramos, mientras que los de ruta nacional tienen que apuntarse en una lista y esperar a que vaya saliendo carga. Si no, no lo entiendo”, explica.

No es la primera vez que los vehículos de Agruña sufren este tipo de ataques. Hace aproximadamente un año, recuerda, también fue objetivo de otro sabotaje, aunque en aquella ocasión hubo también afectados camiones de otros propietarios. “Este sector es así”, se lamenta resignado, “normalmente al que entra de nuevo le toca siempre, sí o sí”.

Desde aquella vez, sin embargo, instaló cámaras de seguridad en varios de los vehículos. Uno de los atacados ayer las tenía y el lunes recibirán las imágenes, que seguro que serán de gran ayuda a los policías que ayer se desplazaron hasta el lugar de los hechos.