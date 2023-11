Nilufar Saberi: "La pena de prisión por no llevar velo en Irán pasó de dos meses a diez años"

Se usan cámaras de vigilancia y las matrículas de los coches para localizar a las mujeres que no llevan velo en Irán, ¿cómo trabaja la policía de la moral?

La policía de la moral es uno de los más de 16 órganos de seguridad, vigilancia y opresión que tiene el gobierno teocrático islamista de Irán para someter a la población, y muy en especial a las mujeres, a lo que ellos consideran el modo de vida islamista, que es su objetivo desde hace más de 44 años en Irán sin éxito. Tiene la potestad de interceptar en la calle a cualquier persona de la que no le guste su cara, que se haya reído en alto, a una mujer que esté fumando en la calle, que lleve el velo no al gusto de ellos o que no lo lleve, que es una manera de protestar. Una de las maneras con las que luchamos contra la dictadura religiosa islamista es la desobediencia civil.

Viendo las imágenes de Armita Garawand, atacada en el metro de Teherán por no llevar el velo, que reflejan que entró en el vagón y poco después ya fue depositada en el andén inconsciente, me preguntaba si hay delatores, población que señala a esa policía de la moral a las desobedientes.

Los hay. Una pequeña parte de la población es tan islamista como los gobernantes o más. Eso existe, pero en este caso en concreto ha influido el hecho de que han contratado a más de 400 mujeres con un sueldo que triplica o cuatriplica lo que es un sueldo medio en Irán y son las guardianas del yihab. Esto es nuevo. Se han sumado a esas fuerzas represoras y se pasean sobre todo por zonas de tránsito, como pueden ser estaciones de trenes o aeropuertos y paran a las mujeres que no llevan el velo o no lo llevan adecuadamente, las reprimen y, en este caso, hasta las agreden físicamente.

¿Esas mujeres están centradas exclusivamente en el uso correcto y constante del velo?

Sí, además, en septiembre sacaron otra ley que todavía falta por aprobar, pero allí no hace falta aprobar ninguna ley para aplicarla, con la que han endurecido todavía muchísimo más el castigo a la desobediencia civil de no llevar velo. Amplían el tiempo de prisión, que antes eran de 10 días a 2 meses y ahora son 10 años, y suponen unas multas económicas bárbaras. También implica deprivar a las mujeres que lo hacen reiteradamente de servicios como tarjeta bancaria, la línea móvil, internet e incluso no permiten recibir asistencia sanitaria. Ese es el motivo por el cual nuestra recién premiada Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, está en huelga de hambre porque tiene serios problemas cardíacos y necesita atención médica pero se niega a ponerse el velo. Su desobediencia civil le va a costar la vida, como a muchas otras mujeres.

Ahora también imponen como castigo por no llevar velo ‘tratamientos psicológicos’. ¿Esto qué significa exactamente?

Significa que, si tú te niegas a llevar el velo, eres una antisocial. Y al ser una persona antisocial necesitas una ‘cura’ psicológica, psiquiátrica. El mismo juez declara que tienes patologías psiquiátricas. Por ejemplo, a una chica que protestó porque guardianas del yihab la habían molestado por el tema del velo, le dio un ataque de ansiedad y se puso a gritarles en plena calle que la dejasen en paz, que quería vivir, se la llevaron a un centro psiquiátrico y la tienen encerrada con tratamientos farmacológicos psicóticos. A una actriz iraní, como para enterrar a los muertos hay lavarlos previamente según sus preceptos, la han condenado a estar un mes lavando cadáveres. Pueden poner lo que les dé la gana. A otra, a estar seis meses barriendo las calles. A menudo lo tienen que hacer fuera de su ciudad, o sea que es un exilio con trabajos forzados, se juntan dos condenas.

Pese a lo mucho que se juegan, incluso la vida, muchas mujeres iraníes siguen negándose a llevar el velo y perserveran en esos actos de desobediencia civil continua para defender su libertad.

Así es. De las mujeres que están en Irán, no tengo palabras para describir su valentía y su tesón en la lucha por la igualdad, pero también quiero destacar la lucha de los hombres en este camino, en el que nos acompañan hombro con hombro. De hecho, cuando salimos sin velo a la calle, nuestros maridos, padres, hermanos, hijos, salen con nosotras y ellos también se ponen en peligro. Muchas veces se han llevado presos a chicos que han intentado evitar la detención de alguna mujer que no llevaba el velo. Incluso han ahorcado a más de uno por intentar liberar a una chica de las manos de la policía de la calle para evitar que la suban al furgón policial.

¿Y qué podemos hacer desde aquí para colaborar con las reivindicaciones de estas mujeres?

Sumarnos a la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad, que se llama Mujer, Vida, Libertad. No simplemente apoyarla, sino comprometernos, porque nos pertenece a la humanidad entera, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos que llevar el nombre de la revolución puesta en nuestra ropa, en nuestras tapetas, en nuestra ventana, pedir a los medios de comunicación que se ocupen de ello hasta que los gobiernos se vean obligados a dar cobertura a esa demanda. Otra manera de conseguir que los gobiernos nos oigan es firmar todas las peticiones de apoyo a la lucha de las y los iraníes por la igualdad, por los derechos humanos, que lanzan ONGs diversas. A veces se cree que no valen para nada y, en realidad, esas firmas han llegado a salvar vidas. Irán es el país con mayor número de ejecuciones en el mundo en proporción a su población y algunas se han parado gracias a la presión internacional, pero de la gente, no de los gobiernos.