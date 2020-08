"Hay que saber vivir con la diabetes"

HACE 35 AÑOS que al lucense Ángel Díaz Louzao le diagnosticaron que padecía diabetes. "Los resultados de las primeras analíticas que me hice fueron de 1985, pero seguro ya era diabético años antes", recuerda Ángel.

Nació en el barrio de A Milagrosa, donde se casó, crió a sus tres hijos y trabajó como comerciante. En la misma plaza despachaba tras el mostrador a cada cliente que entraba en La Casa de los Regalos, su bazar.

"Trabajé durante 42 años en mi negocio y me notaba cansado. Mi mujer ejercía en la escuela, mis hijos estudiaban y achacaba mi cansancio al trabajo", explica Ángel que se acuerda de que tenía una clienta diabética que lo animó a acudir a hacer unos análisis: "Mis síntomas principales eran el cansancio y mucha sed", asegura Ángel Díaz.

Así fue cómo se decidió a visitar al endocrino y en ese momento los resultados diagnosticaban que padecía diabetes. Ángel recuerda lo que le dijo el especialista: "Usted es joven y si se cuida, no va a tener problema ninguno, así que no tenga miedo" y desde ese momento, reconoce, "procuro cuidarme porque soy una persona que se quiere".

Por aquel entonces, la enfermedad no era muy conocida, pero según expresa, hoy en día la gente no es consciente de los perjuicios que conlleva. "Desde que descubrí la diabetes, se me dañó la visión, además te ataca al riñón e incluso puede derivar a problemas cardíacos", explica.

"La diabetes es una enfermedad que no se oye ni se siente, es silenciosa"

Enfermedad silenciosa. Ángel afirma que saber si uno tiene diabetes no es fácil, ya que es una enfermedad que "no se oye, no se siente, es silenciosa", pero ahora que es consciente, le avisa. Ángel cuenta: "Fui a unas charlas de endocrinos y, al día siguiente, venía sobre las 20.00 horas de la noche por la calle Dieciocho de Julio, y creí que no llegaba a casa, no podía conmigo".

El entono familiar es clave en la lucha contra la enfermedad y los más allegados de Ángel recibieron bien la noticia del diagnóstico. "Mi mujer me trae a raya", reconoce.

Asimismo, la mejor medicina para los diabéticos, según afirma, es andar. "A las 8.30 horas de la mañana salgo de casa, sin una ruta establecida, y voy hasta donde me lleven los pies", explica Ángel, que tiene un promedio de 12 kilómetros recorridos al día. Además, la enfermedad obliga a cambiar los hábitos alimenticios: "Las ensaladas, los cocidos y el pescado es lo que más como, pero no hay productos prohibidos si no se abusa", reconoce y añade: "No fumo ni bebo alcohol desde hace más de cuarenta años, pese a que antes consumía dos paquetes de tabaco diarios y me bebía unos buenos vinos".

Ángel es un diabético excepcional y reconoce que Víctor Herrán, presidente de la Asociación de Diabéticos Lucenses, le pone de ejemplo: "Llama la atención que con tantos años aún tenga pastillas", afirma, ya que lo habitual es que los diabéticos se inyecten insulina y él nunca lo ha tenido que hacer.

Asimismo, a Ángel le resulta curioso que cuando mejor se encuentra y más animado está, es cuando tiene entre 120 o 130 grados. "Lo normal son 110, pero tengo compañeros que tienen 300 y es una barbaridad", comenta.

La diabetes no ha sido la única enfermedad con la que le ha tocado lidiar. "El doctor Antonio Rabanal, me diagnosticó hepatitis, la menos mala y tras estar un mes y medio en cama, logré curarme", recuerda.

Ángel formaba parte de la anterior asociación que trataba la diabetes en Lugo, antes de recibir la llamada de Víctor Herrán, que tomó las riendas en 2010 de la actual Asociación de Diabéticos Lucense (Adil). "Te asesoran, incluso si no tienes máquina, te la dan y te reciben encantado. Son una guía en el camino de la enfermedad", explica Ángel, que cuenta una anécdota: "Hace años, hubo una marcha por el adarve de la muralla de diabéticos y éramos media docena de pelagatos".

Así, hay personas que esconden la enfermedad y Ángel reivindica que "la gente lo niega, como si ser diabético fuera repelente, no tienes nada que hacerle. Hay que saber vivir con la diabetes".

Asociarse. El carné de socio tiene ciertas ventajas. "Voy ahora al ambulatorio y si hay cola para pincharse no tengo que esperar cola si les enseño el carné. Nunca lo hice porque de momento no tuve la necesidad", ilustra y cuenta que en una experiencia en el aeropuerto, enseñando el carné ,le dejaron pasar una botella de agua.

Anima a todo el mundo a que se mire y acuda a la asociación para asesorarse, ya que "no cuesta nada".

"La asociación te asesora y es como una guía en el camino de la enfermedad"

Hoy en día, Ángel está más que acostumbrado a la diabetes y se dedica a sus pasiones: caminar, viajar, las flores y las plantas. Además es tenor primero del Orfeón Xoán Montes. "Me está tardando mucho el cantar", confiesa, ya que hace dos años que no acude con el coro, por motivos familiares y el confinamiento.

La enfermedad cambió su estilo de vida y lanza un mensaje: "Que no se desmoronen, que lo acepten, bajo la responsabilidad de que tienen que ser conscientes de ello y de superarlo como sea".