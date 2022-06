Los primeros desfiles y el discurso de César Augusto inauguran otra jornada de Arde Lucus

La capital lucense resistió bien el envite de los romanos y castrexos que asaltaron las calles en la tarde noche del viernes y amaneció dispuesta a superar otra jornada atestada de retos. Los primeros lucenses y visitantes que salieron a la calle para empaparse del ambiente del Arde Lucus se dieron cita alrededor de las once de la mañana en la Praza Maior y en el Parque Rosalía de Castro, donde abrieron sus puertas el Macellum y la Castra de Lucus Augusti. El primero, mucho más que un mercado de la época, no defraudó a los visitantes que recorrieron los puestos y se interesaron por su amplia variedad de productos de artesanía y comestibles.

El casco histórico, engalanado para la ocasión, fue además el escenario idóneo para los primeros desfiles de la jornada, que levantaron una gran expectación.

Y en el Parque, la Castra tampoco pasó desapercibida y logró entretener al público en una jornada matinal fresca, pero animada.

Los visitantes más atrevidos se detuvieron también en la Praza de Santa María, donde un grupo de guerreras y gladiadores sacaron sus armas para simular combates que hicieron vibrar al público. Pero el acto más concurrido de la mañana fue el nombramiento de los Civitas Honoris y la recepción de las tropas extranjeras, que estuvieron precedidos del discurso del personaje César Augusto, quien inició su intervención con unas emotivas palabras de recuerdo para el escritor Darío Xohán Cabana.

El emperador romano agradeció la presencia de los visitantes llegados de todos los confines del imperio y animó a lucenses y turistas a disfrutar de una fiesta de interés turístico gallego y nacional, haciendo suyas las palabras de Epicuro de Samos: "No hay placer que sea malo en sí mismo, lo que es malo son las desagradables consecuencias que pueden resultar si no se usa la cabeza cuando se decide qué placeres perseguir y cuales evitar". En su saludo inaugural, César Augusto ensalzó el buen ambiente de la fiesta lucense. "He de confesaros un pequeño secreto. Podéis sentiros privilegiados este fin de semana porque estaba invitado a ir a Chanchencho a navegar en galera, pero he preferido estar aquí con todos vosotros en esta estupenda fiesta del Arde Lucus", concluyó.

Tras su intervención, las autoridades de la ciudad homenajearon a las tropas extrajeras, representadas por una veintena de asociaciones llegadas de distintas zonas de Galicia y de otros lugares como Astorga, León, Cartagena, Mérida, Portugal y hasta Reino Unido. "En esto consiste el Arde Lucus", señaló la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, "en la convivencia y la implicación de toda la sociedad civil. Gracias a todos y vamos a por el reconocimiento de fiesta de interés turístico internacional".