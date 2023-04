Saavedra retira sus críticas a la lista de Candia

Ildefonso Saavedra, uno de los militantes populares que peor se tomó su exclusión de la lista electoral por parte de Elena Candia, quiso matizar las críticas a la lista y los menosprecios a algunos de sus integrantes que realizó el día anterior en declaraciones a este diario. "Soy una persona que intenta actuar siempre desde el respeto y humilde con todos los compañeros del PP y ciudadanos en general", asegura Saavedra en un comunicado para "puntualizar la información" que se publicó.

En esa entrevista, Saavedra reconocía su descontento por no estar en la lista pese a su acuerdo con Candia para que el FLI se volviera a integrar en el PP. Además, aseguraba que con ella no se ganaría la mayoría absoluta, a la vez que opinaba que algunas de las personas elegidas no aportaban nada y eran "figurantes".

"Quiero aclarar de forma rotunda que no llamé 'figurante' a ninguna de las personas que aparecen en la citada candidatura", dice, aunque "igual porque no me expliqué de forma adecuada se pudieron malinterpretar mis palabras, por lo que pido disculpas".

Asimismo, afirma ahora que su integración en el PP "sin ningún tipo de condiciones", aunque "como cualquier otro militante del PP es legítimo que tenga interés en participar también como candidato en la vida pública de mi concello". Se plegará, no obstante, a lo que decida Candia.