"Las rutinas cotidianas nos ayudan a tener una sensación de normalidad"

ESCASEZ DE de mascarillas y geles desinfectantes, colas y artículos agotados en los supermercados,... Son gestos cotidianos que se suceden en buena parte del mundo ante el temor al contagio de coronavirus. Es la reacción lógica ante una amenaza que puede generar situaciones de ansiedad o angustia. Para evitarlo es recomendable "aferrarse a la rutinas y pensar en el presente, en lo que vamos a hacer hoy o mañana, sin obsesionarse con un futuro que desconocemos, ni plantearnos escenarios pesimistas que nos provocan temor y nos pueden llevar a conductas compulsivas", según explica la psicóloga Iria Salvador.

¿Qué se debe hacer para evitar situaciones de agobio por la crisis del coronavirus?

No hay que minimizar la situación, pero tampoco caer presa del pánico. Tenemos que darnos un tiempo para adaptarnos a las circunstancias derivadas de la situación de alerta. Es importante mantener las rutinas cotidianas que nos ayuden a mantener la normalidad. Debemos centrarnos en la práctica de esos hábitos saludables que nos recomiendan las autoridades y que nos hacen sentir que tenemos el control de nuestra vida. Cuidarnos nos hace sentirnos responsables de nuestro presente, de que hacemos cosas útiles frente a la incertidumbre. Hay que actuar bajo el prisma de la responsabilidad común y tratar de gestionar la angustia o el estrés.

¿Qué consejos daría para mantener cierta relación social si nos mantenemos confinados en casa?

En el caso de no salir a la calle, es bueno tener contacto social a través del teléfono o las videollamadas. Somos seres sociales y vernos privados de la relación con otras personas puede afectarnos. Compartir nuestras vivencias con gente cercana contribuye a tener una mayor sensación de normalidad.

¿Es buena o mala la sobreinformación a la que estamos sometidos?

Tenemos que informarnos a través de fuentes fiables, como el Ministerio de Sanidad, la Xunta o los medios de comunicación. Las redes sociales nos mantienen sobreinformados y pueden provocarnos saturación . Además, a través de internet se generan bulos que fomentan el pánico.

¿Puede convertirse en un peligro esa lluvia de novedades o datos tremendistas que nos llegan a través del ‘whatsApp’?

Si se trata de informaciones alarmantes, que no provienen de fuentes contrastadas, son un problema, Debemos evitar el envío de ese tipo de mensajes a los amigos. No podemos dejar que nos bombardeen, ni bombardear a otras personas con esos datos alarmistas, que pueden generar problemas de ansiedad. Por el contrario, tomarse la situación con humor es una válvula de escape contra las obsesiones. Cuando hablo de humor me refiero a compartir chistes o bromas, pero sin banalizar esta crisis.

¿Existe el riesgo de que se produzca un proceso de estigmatización social hacia los afectados?

Para evitar eso en lo posible existen la protección de datos. Por otra parte, al analizar las noticias sobre el coronavirus no solo hay que hablar del lado negativo, como es el número de contagiados, sino también del aspecto positivo, de muchísimas personas que se curan, de la gente que ya pasó la enfermedad. Pensar solo en posibles fallecimientos alimenta el miedo de la gente.

¿Debe una persona pedir auxilio profesional si ve superada?

Cualquier ciudadano no tiene ningún problema para solicitar una cita con su médico o su psicólogo por teléfono. Los psicólogos podemos hacer consultas online a través del skype y efectuar las recomendaciones necesarias.



"Hay que fomentar los juegos en casa, en familia, para entretener a los niños"

Con los colegios cerrados, muchas familias deben afrontar la cuarentena con los niños en casa. Iria Salvador subraya que hay que explicarles la situación "en función de la edad y decirles que, aunque haga buen tiempo, no pueden estar en el parque con otros pequeños".

También habrá que buscar soluciones para organizar su tiempo de ocio.

Hay que fomentar los juegos en casa, en familia. Poner a prueba nuestra creatividad y buscar actividades positivas y lúdicas. Existen plataformas digitales que nos ofrecen distintas recursos e ideas relacionadas con juegos infantiles. Tenemos muchas opciones a nuestro alcance para mantenerlos entretenidos, como pintar o hacer repostería con ellos.

¿Es conveniente limitar el horario de televisión a los pequeños?

Debemos ser más flexibles con los horarios de la televisión, al igual que con las tablets, pero sin incurrir en excesos. Ellos deben tener también sus rutinas y su rato de estudio.