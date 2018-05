El ruido de una tapa de registro obliga a una mujer a dormir fuera de su casa

Todas las noches desde hace dos meses Ana Pérez Croas recorre en coche el camino desde su piso de San Eufrasio hasta la parroquia de Árbol (Vilalba), donde viven sus padres, para dormir. Empezó este peregrinaje nocturno cuando, después de quejas a distintas administraciones y empresas, concluyó que la solución tardaría en llegar y el ruido constante que hace la tapa de un registro próximo a su casa al circular los coches por encima no iba a cesar. "Es imposible dormir así porque, además, esto no es una calle, es una carretera. Imagino que en algunas calles por las noches apenas hay tráfico, pero aquí pasan coches a todas horas", dice la mujer, que pese a vivir en un segundo, escucha cada ruido desde todas las habitaciones de su vivienda.

El problema se empezó a hacer patente el año pasado, en un punto en el que hay tres registros diferentes, en la esquina de San Eufrasio con Carril dos Indios, hacia donde da su apartamento. El "clonc clonc" se fue intensificando y, en junio, Ana, funcionaria de la Xunta, presentó una solicitud para que el Ayuntamiento revisase esas tapas. "El Concello respondió enseguida. Envió una carta certificada explicando que se había comunicado a la empresa el problema, ya que era ella quien debía hacerse cargo", apunta. La tapa problemática está rotulada con el nombre de Jazztel.

El problema se arregló el pasado octubre, pero en enero el registro volvió a hacer el mismo ruido

A mediados de julio, finales de julio y agosto de 2017, Ana reiteró su petición. Finalmente, en octubre de ese año se cortó brevemente el tráfico y se arregló el problema, la tapa quedó firmemente cerrada y dejó de hacer ruido. La mujer y sus vecinos respiraron tranquilos hasta enero.

A principios de este año, el ruido volvió en todo su esplendor. La solución no había resultado definitiva y Ana se vio obligada a recuperar su actividad reivindicativa. A mediados de enero presentó un escrito similar al de la vez anterior advirtiendo de que el problema seguía dándose en el mismo sitio. No obtuvo respuesta. Ahora admite que ya no sabe a dónde acudir para que le ofrezcan solución a un problema que parece nimio. "Es colocar unas gomas. Cambiar las existentes por otras, nada más, para que la tapa encaje y no se mueva haciendo ruido cuando pasan los coches", dice.

Además de al Concello ha escrito al Valedor do Pobo y ha llamado a la empresa Viseo de Vigo, que fue la encargada de hacer las obras la última vez. "Me dicen que ya arreglaron ese registro y que no puede ser el que hace ruido. Pero es ese mismo. Yo le pedí a la persona con la que hablé que empatizase conmigo porque insistía en que no era su problema", cuenta.

Incluso vecinos de un edificio de Fontiñas llegaron a quejarse de las molestias que produce esa tapa en San Eufrasio

VECINOS. También la comunidad de propietarios y la administración de la finca han registrado sendos escritos, según le dijo a Ana el presidente. Otra de las residentes, Ana Isabel Bellas, cuyo piso también da a San Eufrasio, asegura que si ella puede dormir es porque ha perdido audición de un oído, pese a lo cual, cuando despierta en mitad de la noche es capaz de saber aproximadamente qué hora es sin mirar el reloj y solo por la frecuencia con la que los coches golpean la tapa de registro.

Aunque ambas imaginan que los vecinos cuyos pisos dan a la Rúa San Eufrasio son los más afectados, saben que no son los únicos. "Una compañera mía que vive en Fontiñas llamó a la Policía Local en una ocasión para quejarse del ruido de esa misma tapa de registro y el policía le dijo que era imposible que, desde su casa, oyera el ruido de esta calle y le resultara molesto. Ella invitó al policía a ir a su casa para comprobar que se oía perfectamente", explica Ana Isabel Bellas.

Aconsejada por un amigo, Ana Pérez Croas, que ya no sabe a dónde dirigirse, también contactó con la Policía Local para denunciar por contaminación acústica. "No sé si han venido a hacer las comprobaciones o no", apunta.

Dice que es consciente de que los trámites con las administraciones, sumado al hecho de que hay que cortar la calle, siempre se pueden alargar, pero no se explica cómo no se soluciona un problema poco complejo pero tan molesto y, mientras, ella tiene que dormir fuera de casa.